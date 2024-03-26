Alanyalı Göztepe aşığı: Mehmet Hacıkadiroğlu

İZMİRLİ okul arkadaşı, Alanya'nın tanınmış ve sevilen turizmcisi Mehmet Hacıkadiroğlu'nun Göztepe aşkını anlattı. Sosyal medya hesabından kaleme aldığı bir yazıyı paylaşan Hacıkadiroğlu'nun okul arkadaşı Levent Aknur, deneyimli turizmciden "Yüce gönüllü insan" diyerek bahsetti. Aknur'un paylaşımından şu ifadeler yer aldı:

"Ben Göztepe'de doğdum. Rahmetli babam gazeteci ve foto muhabiri Süha Aknur'un fotoğrafları ile imza attığı bir tarihte Göztepe Spor Kulübü…Futbolda, Avrupa kupalarında çeyrek finaller, Atletico Madrid'i elemelerimizden, Türkiye Kupası'nı almalara ve ligden düşmelere kadar binlerce anı…Değişmeyen gerçek, sonsuz sevgimiz…

1969 yılında birinci devrenin sonunda memleketleri Romanya ve Yugoslavya'ya giden Fenerbahçe ve Beşiktaş teknik direktörleri, bu sene işlerinin imkansız olduğunu, lider Göztepe'nin şampiyonluğun tek adayı olduğunu söylerler kendi gazetelerine…Ne var ki, efsane kadronun koca kaptanı Gürsel Aksel'in anlattığı gibi, 'Bazı maçlarda ayağım topa gitmiyordu' dediği, diğer İzmir takımlarının ligden düşmemeleri, meslektaşları, dostları, komşuları olan futbolcuların ailelerinin yokluk çekmemeleri için, şampiyonluğu arka plana atmaları... Daha yüzlerce güzel anı…İşte biz bu takımı seviyoruz…

70'li yılların sonlarında Alanya eşrafından 'yüce gönüllü insan' Necati Hacıkadiroğlu ağam; küçük evladı, göz nuru Mehmet'i İzmir Özel Türk Koleji'ne, babama ve bana emanet etmiş…Benim can kardeşim, babamın has evladı olmuş. Bizlerle yaşadıkça Göztepe aşkını tadıp, nasıl sadece bir kulüp değil, yaşam tarzı olduğunu, önce insan sonra sporcu, önce insan sonra taraftar olunduğunu, sporun centilmenlik, rakibine saygı, bükemediğin bileği öpme olduğunu, Altay, Altınordu, Göztepe, İzmirspor taraftarlarının kardeşçe tribünden maçları birlikte izledikleri ortamları görmüş, bu sevdaya ortak olmuş, gönülden sevmiştir Mehmet'im... Büyüme ve yetişme çağı insanların öğrenmeye ve etkileşime en açık olduğu zamanlardır. Mehmet de bu zamanları geçirdiği İzmir'i çok sevmiş, Göztepe aşığı olmuştur…Sağlıklı ve uzun ömürler dilerim kardeşim…Levent Aknur." Cemali AYDINOĞLU