Özçelik: "Meslek odalarımız çözüm ortağımız olacak"

ALANYA’DA faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odalarının üye ve yöneticileri ile bir araya gelerek çalışmalarını sürdüren CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, dün saat 22.00'de Corner Kafe’de gerçekleştirilen toplantıda İnşaat Mühendisleri Odası Alanya Temsilciliği üyeleriyle buluştu. İlçe Temsilcisi Murat Yıldız, belediye ile ortak çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Yerel yönetimle birlikte hareket eden ve çözüm üreten bir yapısal beraberlik oluşturulması çok büyük önem taşımaktadır. Deprem konusu önceliğimiz olmalıdır. Birlikte hareket edildiği takdirde, pek çok sorun çözüme kavuşturularak, üstesinden gelinir” diye konuştu. Toplantıda söz alan üyeler, başta deprem olmak üzere kentsel dönüşüm planlaması, belediye hizmetlerinde eşitlik, istinat duvarları ve teknik personel durumu ile Damlataş Mahallesi’nin imar sorunu hakkında soru ve taleplerini iletti.

ALANYA YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Geniş katılımlı toplantıda meslek mensuplarından gelen sorulara samimiyetle cevaplar veren CHP Adayı Osman Tarık Özçelik, Alanya’yı, geleceğe ufuk açan planlarla yeniden şekillendireceklerini vurguladı. Tüm çalışmalarda temel amaçlarının planlı gelişme olacağına işaret eden Özçelik, “Bu amaçla ilk önceliğimiz şehrimizin geleceğinin yeniden planlanmasıdır. Alanya’mızın sürdürülebilir ve kapsamlı kalkınması için bölgemizin envanteri çıkartılarak; Bölge, Kıyı, Bölgesel Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm Master Planlarının geliştirilmesi gibi stratejik faaliyetlerimizi meslek odalarına da danışarak, Büyükşehir Belediyesiyle işbirliği içinde öncelikli olarak uygulayacağız. Bütüncül planlamalarımızda meslek odalarımız çözüm ortağımız olacak. Planlama ve uygulamalarımızı ortak bir paydada buluşarak yapmayı önemsiyoruz. Katılımcı bir belediyecilik uygulayacağız çünkü şehrimizi ilgilendiren konuları, ilgilileriyle konuşup, fikirlerini aldıktan sonra çözüme kavuşturmak, en iyi ve sağlıklı yoldur.” dedi.

ÇAĞDAŞ BİR ŞEHİR BIRAKACAĞIZ

Alanya’yı yeniden tasarlayacaklarını kaydeden Başkan Adayı Özçelik, şunları söyledi; “Şehrimizin kentsel dönüşüm ve mekânsal tasarımını güçlendirmek üzere hayata geçireceğimiz projelerimizle birlikte kentin dokusunu yeniden şekillendirerek, estetik ve fonksiyonel iyileştirmeler yapacağız. Projelerimiz, sadece şehrimizin estetiğini güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda yerel ekonomiye ve turizm sektörüne olumlu katkılarda bulunacak. Alanya’mızın mekânsal kimliğini koruyarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve çağdaş bir şehir bırakma hedefimizle beraber şehrimizin kentsel dönüşümüne ışık tutmayı amaçlıyoruz.”