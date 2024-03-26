26 Mar 2024 - 11:33- Dünya G:

Gemi köprüye çarptı, koca köprü yerle bir oldu: Onlarca aracın sulara gömüldüğü korkunç görüntüler kameralara yansıdı

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ABD'nin Baltimore şehrinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü, bugün bir gemi çarpması sonucu yıkıldı. Çarpma sırasında köprü üzerinde araçların bulunduğu ve bazı araçların suya gömüldüğü bildirildi.

Gemi köprüye çarptı, koca köprü yerle bir oldu: Onlarca aracın sulara gömüldüğü korkunç görüntüler kameralara yansıdı
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ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore şehri, Francis Scott Key Köprüsü'ne bir yük gemisinin çarpması sonucu yaşanan büyük felaketi konuşuyor. Bugün meydana gelen olayda, köprü üzerindeki araçların bazılarının suya düştüğü ve köprünün büyük bir bölümünün yıkıldığı bildirildi.

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre, köprüye çarpan gemi bir yük gemisi. Geminin köprüye neden çarptığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kazada ölen veya yaralanan olup olmadığına dair bilgiler de netleşmedi. Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve sudan araç çıkarmak için vinçlerin sevk edildiğini bildirdi.

Köprünün yıkılması bölgede büyük paniğe neden oldu. Bölge trafiğe kapatıldı ve sürücülere alternatif yollar kullanmaları tavsiye edildi.

1969'DA İNŞA EDİLMİŞTİ
Francis Scott Key Köprüsü, 1969 yılında inşa edilmiş ve şehrin önemli ulaşım akslarından biri. Köprünün yıkılması şehrin ulaşımında büyük aksaklıklara neden olması bekleniyor.

Yetkililer, köprünün yeniden inşası için çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını bildirdi.

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26 Mar 2024 - 11:33 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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