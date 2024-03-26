Survivor'da Nagihan'ın ölümden döndüğü anlar: Yunus Emre resmen bodoslama çarptı



Survivor All Star'da mavi takım ile kıyasıya geçen ve 11-11'e kadar giden mücadeleden saniye farkıyla galip gelen kırmızı takım ödülü kazandı.

Kazanılan ödülde Nagihan Karadere kelimenin tam anlamı ile ölümden döndü.

NAGİHAN KARADERE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Son ödül oyununu kazanarak Turks ve Caicos Adaları'nda ultra lüks bir villada konaklama hakkı kazanan Kırmızı Takım, rüya gibi bir eve yerleşti. Birçok yarışmacının ödülün keyfini çıkarıp jet ski'yle turladığı anlarda ise tüm ekibi korkutan bir olay yaşandı.

YUNUS EMRE BODOSMALA NAGİNAN'A GİRDİ

Jet ski'nin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine hızla ilerledi. Korkunç çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jet ski ortadan ikiye bölündü

"ABİ ÖLÜYORDUM LAN"

Nagihan çok daha kötü sonuçlanabilecek korkunç kazadan sağ salim çıktıktan sonra adeta öfke kustu. "Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Abi ölüyordum lan ölüyordum!" diyerek Yunus Emre'ye sert çıktı.

NAGİHAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Nagihan, "Hayatımda hiç bu kadar ölümle burun buruna geldiğim bir anım olmamıştı. Hani derler ya 'hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti', sadece kızımı düşündüm. Çaresiz bir şekilde yaşıyor olduğuma inanmaya çalışıyorum" dedi.

Yunus Emre ise "Öyle büyük bir kaza yaşadık ki hiçbirimize bir şey olmaması yaradanın bir mucizesi" dedi.