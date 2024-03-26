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Alanya'ya gelen otobüs kaza yaptı! Yaralılar var...

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Serik’te, Eskişehir'den Alanya'ya gelen yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alanya'ya gelen otobüs kaza yaptı! Yaralılar var... mask
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SÜRÜCÜLERİNİN ismi henüz öğrenilemeyen 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü ile 07 FCT 78 plakalı hafriyat kamyonu, Orta Mahalle Belek Yolu üzerindeki otobüs terminali önünde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Eskişehir'den Alanya'ya gittiği öğrenilen yolcu otobüsünde bulunan yolcular, başka otobüse nakledildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda trafik, alternatif güzergahlardan sağlandı.
# Alanya, kaza, Polis, sağlık, otobüs, acil, Devlet

26 Mar 2024 - 11:09 - Asayiş

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