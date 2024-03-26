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Survivor'da olaylı gece! Başına bela oldu, ceza aldı

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Survivor'da olaylı bir konsey daha geride kaldı. Kırmızı Takım oyuncularından Yunus Emre tehlikeli Jet Ski kullandığı için ceza aldı.

Survivor'da olaylı gece! Başına bela oldu, ceza aldı mask
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Survivor All Star'da 24 Mart akşamı yayımlanan bölümde Kırmızı Takım ödül oyununu kazandı. Kırmızı takım iki günlük tatil kazanarak takımla birlikte adadan ayrıldı. Ödül oyununda yaşananlar nedeniyle Kırmızı takımdan bir yarışmacısı yeniden ceza aldı.

TAKIM ARKADAŞINI YARALAYABİLİRDİ

Kırmızı Takım kazandıkları ödül oyununun ardından iki günlük tatile gitmişti. Bu ödülde  Yunus Emre ve Nagihan arasında yaşananlar nedeniyle Acun Ilıcalı Kırmızı Takım yarışmacısına ceza verdi. Yunus Emre üst üste aldığı cezaların ardından henüz yeni ödül oyunlarından faydalanabilme şansı yakalamıştı. Fakat Acun Ilıcalı cezasını açıkladı.

Yunus Emre ödülden faydalanırken kullandığı Jet Ski ile takım arkadaşı Nagihan'ı yaralayabileceği için ceza aldı. Yunus Emre bundan sonra ödüllerin ardından bu gibi araçları kullanma şansı yakalayamayacak.

Kaynak: Gazete Duvar

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26 Mar 2024 - 11:05 - Magazin

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