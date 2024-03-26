Aleyna isyanı: 'Survivor buna kadar düştü mü?'

Geçyiğimiz yıllarda Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden olan Evrim Keklik her ne kadar yarışmaya gidemese de sıkı bir izleyici olduğunu ve adada yaşanan entrikalardan, sosyal medyada sürekli dönen Aleyna, yunus Emre yakıştırmalarından sıkıldığını anlattı.

SURVİVOR'DA ÇOK ZOR ŞARTLAR VAR

Daha önce "Biliyorsunuz ki bizler, anamızın babamızın hayrına gitmiyoruz özellikle All Star senelerinde para kazanılıyor ve biz para kazanıyoruz. Bedavadan kimse bize para vermiyor, oradaki o zor şartlar sayesinde" diyerek yarışmacıların aldığı paralara gönderme yapan Keklik, Aleyna üzerinden yapılan haberlere kızdı.

YUNUS EMRE, ALEYNA YAKIŞTIRMALARI

Evrim Keklik son dönemde Yunus Emre ile yakınlığıyla gündeme gelen Aleyna'ya destek olarak "Bu senenin modası da Aleyna'nın fotoğrafı yanına da Survivor'daki herhangi bir erkeğin fotoğrafı...

HİÇ Mİ VİCDANINIZ YOK, YAZIKLAR OLSUN

Hiç mi vicdanınız yok? Yazıklar olsun Survivor buna kadar düştü mü? Sırf etkileşim almak için... Bir kadın olarak bundan çok rahatsızım" dedi.



Zuhal Kalaycıoğlu da bu paylaşımı kendi hesabından yayınladı.

Kaynak: Haber Merkezi