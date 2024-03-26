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Alanya'da denizde şok manzara

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Alanya'nın Obagöl sahillerinde kaydedilen videoda, Alanya'nın masmavi denizinin siyaha büründüğü görülüyor

Alanya'da denizde şok manzara
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ALANYA'NIN Obagöl sahillerinde kaydedilen video, turizm sezonu öncesi görenleri şok etti. Obagöl açıklarında mavi denizimizin siyaha büründüğü görülüyor.

Bu durumun nedenini ise turizmciler şu sözlerle açıklıyorlar:

"Böyle giderse turizmden söz edemeyiz. Yağmur yağar yağmaz fırsat bilip Oba Arıtması'nın çamuru ve inşaatların temel çamuru Oba Çayı'na veriliyor. Bu çamur da denizimize akıyor. Kaç yıldır böyle. Herkes kulağının üzerine yatıyor." (Haber MERKEZİ)
# etti, Alanya, yağmur

26 Mar 2024 - 10:15 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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