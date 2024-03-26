Alanya'da denizde şok manzara

ALANYA'NIN Obagöl sahillerinde kaydedilen video, turizm sezonu öncesi görenleri şok etti. Obagöl açıklarında mavi denizimizin siyaha büründüğü görülüyor.
Bu durumun nedenini ise turizmciler şu sözlerle açıklıyorlar:
"Böyle giderse turizmden söz edemeyiz. Yağmur yağar yağmaz fırsat bilip Oba Arıtması'nın çamuru ve inşaatların temel çamuru Oba Çayı'na veriliyor. Bu çamur da denizimize akıyor. Kaç yıldır böyle. Herkes kulağının üzerine yatıyor." (Haber MERKEZİ)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.