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Doğum anlarını canlı yayında paylaştı

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Josy Cornelius isimli bir kadın gecenin 2'sinde Maui adını verdiği oğlunu Nikaragua'nın Karayip Denizi'nde hiçbir tıbbi yardım almadan doğurdu. O anları sosyal medyadan paylaşan anne okyanusta doğumu ikinci kez gerçekleştirdiğini söylerken doğum için iki Nikaragua'ya taşındığını dile getirdi.

Doğum anlarını canlı yayında paylaştı mask
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Şu anda beş çocuğu olan 38 yaşındaki Josy Cornelius isimli bir kadının ikinci kez denizde doğum yapması sosyal medyada gündem oldu. Ailesinden yüzlerce kilometre uzağa taşınarak okyanusta doğum gerçekleştiren Cornuelius, "Kadınlar , hayallerindeki düğünü planladıkları gibi hamileliklerini ve doğumlarını da planlamalı. Okyanusta doğum benim rüyalarımın çok ötesindeydi" dedi.
# Bir, Sosyal

26 Mar 2024 - 10:13 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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