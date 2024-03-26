Doğum anlarını canlı yayında paylaştı

Şu anda beş çocuğu olan 38 yaşındaki Josy Cornelius isimli bir kadının ikinci kez denizde doğum yapması sosyal medyada gündem oldu. Ailesinden yüzlerce kilometre uzağa taşınarak okyanusta doğum gerçekleştiren Cornuelius, "Kadınlar , hayallerindeki düğünü planladıkları gibi hamileliklerini ve doğumlarını da planlamalı. Okyanusta doğum benim rüyalarımın çok ötesindeydi" dedi.