Şu anda beş çocuğu olan 38 yaşındaki Josy Cornelius isimli bir kadının ikinci kez denizde doğum yapması sosyal medyada gündem oldu. Ailesinden yüzlerce kilometre uzağa taşınarak okyanusta doğum gerçekleştiren Cornuelius, "Kadınlar , hayallerindeki düğünü planladıkları gibi hamileliklerini ve doğumlarını da planlamalı. Okyanusta doğum benim rüyalarımın çok ötesindeydi" dedi.
- Magazin
Doğum anlarını canlı yayında paylaştı
Josy Cornelius isimli bir kadın gecenin 2'sinde Maui adını verdiği oğlunu Nikaragua'nın Karayip Denizi'nde hiçbir tıbbi yardım almadan doğurdu. O anları sosyal medyadan paylaşan anne okyanusta doğumu ikinci kez gerçekleştirdiğini söylerken doğum için iki Nikaragua'ya taşındığını dile getirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.