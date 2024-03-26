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Şok eden aile katliamı!

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İstanbul Bahçelievler'de kan donduran bir aile katliamı yaşandı. Cezaevinden izinli çıkan Uğur Falay, annesini ve kız kardeşini silahla vurarak öldürdü. Uğur Falay cinayetlerin ardından Beyoğlu Nusretiye Camii'nde aynı silahla intihar etti. Falay’ın yankesicilik, uyuşturucu, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şok eden aile katliamı!
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Kan donduran olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak’ta ve Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi’nde bulunan Nusretiye Camii’nde meydana geldi. Uğur Falay (35), Bahçelievler’deki evlerinde annesi Hüsna Falay (59) ve kız kardeşi İrem Falay’la (22) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs, üzerindeki silahı çıkartıp annesini ve kız kardeşini vurdu.

Daha sonra Beyoğlu’ndaki Nusretiye Camii’ne giden Uğur Falay intihar etti. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Falay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan incelemenin ardından Uğur Falay’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uğur Falay’ın 15-25 Mart tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

POLİS İKİ KADIN CESEDİ BULDU

Uğur Falay’ın evine giden polis ekipleri, yerde yatan iki kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede cesetlerin Hüsna Falay’a ve kızı İrem Falay’a ait olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

20 ADET SUÇ KAYDI

Öte yandan Falay’ın babası, ifadesi alınmak üzere Karaköy’deki polis merkezine götürüldü. Falay’ın babası ifadesinde, “Oğlum bir hafta önce cezaevinden izinli olarak çıktı. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum” dedi. Aile katliamı yapan Uğur Falay’ın yankesicilik, uyuşturucu, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “25.03.2024 günü saat 10.40 sıralarında ilimiz Beyoğlu ilçesi Nusretiye Camii içerisinde Uğur Falay isimli şahıs, (yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı bulunmaktadır) yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla intihar etmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şahısla ilgili yapılan çalışma sonucunda şahsın 15.03.2024 - 25.03.2024 tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edilmiştir. Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur Falay’ın annesi Hüsna Falay ve kız kardeşi İrem Falay ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır. Konu ile alakalı tahkikat devam etmektedir” denildi.

Şok eden aile katliamı!

Kaynak: DHA

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26 Mar 2024 - 09:36 - Asayiş

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