Cemaati tehdit eden Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendisine anjiyo yapılacağı için hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada Cübbeli'nin Bursa'daki programlarının iptal edildiği belirtildi.
Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor" denildi.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.