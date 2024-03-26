Cemaati tehdit eden Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendisine anjiyo yapılacağı için hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada Cübbeli'nin Bursa'daki programlarının iptal edildiği belirtildi.

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor" denildi.

Kaynak: Karar