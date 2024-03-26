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Cemaati tehdit eden Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı

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"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü apar topar hastaneye kaldırıldı. Bursa'daki programları iptal edilen Ünlü'nün anjiyo olacağı duyuruldu.

Cemaati tehdit eden Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı mask
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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendisine anjiyo yapılacağı için hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada Cübbeli'nin Bursa'daki programlarının iptal edildiği belirtildi.

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor" denildi.

Kaynak: Karar
# Sosyal, Cübbeli Ahmet Hoca

26 Mar 2024 - 09:32 - Gündem

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