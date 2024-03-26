26 Mar 2024 - 07:45- Asayiş G:

Antalya'da iki araç kafa kafaya girdi! Çarpmanın etkisiyle alev aldı

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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da iki araç kafa kafaya girdi! Çarpmanın etkisiyle alev aldı mask
Antalya'da iki araç kafa kafaya girdi! Çarpmanın etkisiyle alev aldı
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Muratpaşa ilçesi eski Lara yolunda, Hakan B. yönetimindeki 07 BNM 537 plakalı otomobil ile Turan Ç. idaresindeki 07 CTN 44 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan 07 BNM 537 plakalı otomobile çevredeki işyeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Araç sürücüleri ve yolcular ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralanan 4 kişi kaza yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
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26 Mar 2024 - 07:45 AA Antalya- Asayiş

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