Merkez Defne ve Antakya ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve gece devam eden sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Defne ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi'ndeki bir konteyner kentte yer alan kafenin çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. Fırtına nedeniyle uçan çatı, konteynerlere çarparak zarar verdi. Kentte bazı yapıların çatıları da fırtınada zarar gördü. Öte yandan depremzedelerin yaşadığı bazı konteyner kentlerde sağanak yağıştan dolayı su baskınları meydana geldi. Depremin yıkıma uğrattığı Antakya'daki Tarihi Uzun Çarşı'da da sağanak nedeniyle büyük su birikintileri oluştu. Yetkililer, su baskınlarından zarara uğrayan yerlerde çalışma başlattı. Sağanak yağış ve fırtına, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor.
26 Mar 2024 - 07:15- Gündem Güncelleme:
Fırtına çatıları uçurdu
HATAY'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, konteyner kentlerde ise su baskınları yaşandı.
Video için play'e tıklayın
5 YILDIZLI OTELİMİZİN
SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır.0 533 338 71 11
KLEOPATRA AYTUR APART OTEL
12 ay açık apart otelimize KAT ELEMANLARI ve TEKNİK ELEMANLAR alınacaktır. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.0 532 674 87 27
SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN
AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.0 507 455 32 55
WHITE CITY RESORT HOTEL
AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞ YERLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR. T DERİ T KUAFÖR T KUYUM / BİJUTERİ T FOTOĞRAF MAĞAZALARI. MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR. ADRES:...0 242 517 3077
Teknik Personeller
Alanya ve Avsallar’daki otellerimize Teknik Personeller alınacaktır. Muracaat: Kleopatra Ramira Hotel [email protected]0 242 522 07 00
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.