Yatırımcılar şok içinde: Borsa'da büyük kaos! Hisseler geri toplanıyor...

Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 14 şirket, piyasada sağlıklı fiyat oluşturulmasını desteklemek amacıyla 18 Mart-22 Mart tarihleri arasında geri alım işlemleri gerçekleştirdi.
18 MART TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
-Medikal Park Hastaneler (MPARK), 28.000 adet payı ortalama 181,36 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Orge Enerji Elektrik (ORGE), 10.000 adet payı ortalama 70,50 TL geri alım işlemi gerçekleştirdi geri aldı.
-Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ), 311.087 adet payı ortalama 13,59 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Enerya Enerji (ENERY), 37.277 adet payı ortalama 145,34 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Peker GYO (PEKGY), 800.000 adet payı ortalama 25,23 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Lokman Hekim Engürüsağ (LKMNH) 50.000 adet payı ortalama 59,25 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Gedik Yatırım (GEDIK), 250.000 adet payı ortalama 14,08 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG), 10.000 adet payı ortalama 56,28 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Dmr Unlu Mamuller (DMRGD), 150.000 adet payı ortalama 14 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT), 3.237.599 adet payı ortalama 31,91 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
19 MART TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
-Peker GYO (PEKGY), 1.300.000 adet payı ortalama 21,50 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Mistral GYO (MSGYO), 279.997 adet payı ortalama 14,29 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Enerya Enerji (ENERY), 20.000 adet payı ortalama 156,50 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Medikal Park Hastaneler (MPARK), 28.000 adet payı ortalama 175,71 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Ral Yatırım Holding (RALYH), 10.000 adet payı ortalama 122,45 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ), 525.925 adet payı ortalama 14,07 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
20 MART TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
-Gedik Yatırım (GEDIK), 144.623 adet payı ortalama 13,87 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ), 339.899 adet payı ortalama 14,08 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Formet Metal ve Cam Sanayi (FORMT), 460.000 adet payı ortalama 2,70 TL maliyetler geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Enerya Enerji (ENERY), 20.000 adet payı ortalama 163,25 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Medikal Park Hastaneler (MPARK), 10.500 adet payı ortalama 177,35 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
21 MART TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKTELER
-Enerya Enerji (ENERY), 60.000 adet payı ortalama 162,05 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Gedik Yatırım (GEDIK), 241.601 adet payı ortalama 13,79 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Park Elektrik Üretim (PRKME), 25.000 adet payı ortalama 21,85 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Medikal Park Hastaneler (MPARK), 5.000 adet payı ortalama 189,65 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Peker GYO (PEKGY), 500.000 adet payı ortalama 17,42 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ), 597.876 adet payı ortalama 14,09 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
22 MART TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKTELER
-Peker GYO (PEKGY), 500.000 adet payı ortalama 15,68 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Medikal Park Hastaneler (MPARK), 26.000 adet payı ortalama 191,80 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
-Formet Metal ve Cam Sanayi (FORMT), 113.319 adet payı ortalama 2,68 TL maliyetle geri alım işlemi gerçekleştirdi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.