Özgür Demirtaş'tan emeklilere "Kandırıyorlar" diyerek içini kustu: Hepsini geri alacaklar

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyadaki tüm emeklilere, siyasetçiler yalan söylüyor. Sosyal Güvenlik Sistemleri batık durumda” dedi.

Demirtaş, “Beni bu konuda eleştirenlerin hepsi doğru söylediğimi biliyor. Emekliler ve ileride emekli olacaklar Dünya Siyasetçileri tarafından kandırılıyor” ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş, "Emekli olduğunuz zaman ya size Hak Ettiğinizden az para verecekler. Ya da Para Basıp, Paranızı verip, o parayı sizden enflasyon ile geri alacaklar" diye konuştu.

“Beni bu konuda eleştirenlerin hepsi doğru söylediğimi biliyor" diyen Demirtaş, "Emekliler ve ileride emekli olacaklar Dünya Siyasetçileri tarafından kandırılıyor” dedi.

Demirtaş daha sonra konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

" Türkiye'de Okuduğunu Anlama oranının çok düşük olduğunu biliyorduk. Ama bu kadar düşük olduğunu ben bile tahmin edemezdim. Aşağıdaki Twiti atıyorum, Ses SGK uzmanından çıkıyor: Yok ben Emekli karşıtıymışım! Yemin ederim çıldırmamak elde değil. Bak TÜRKÇE tane tane anlatayım:

1) Gençler çalışırken sepete PARA atıyor. Yaşlılar yaşlanınca sepetten para alıyor.

2) Dünya nüfusu yaşlandıkça ve ömürler uzadıkça, sepetten para alanlar çoğalıyor. Sosyal Güvenlik sistemeleri zorlanıyor.

3) Tıpkı bir Ponzi sistemindeki gibi, sepete para atanlar, sepetten para alanlara göre arttığında sistem sallanmaya başlıyor.

4) POPÜLİST siyasetçiler topladıkları vergileri VERİMSİZ projelere yatırıyorlar. Yatırılan 100 Lira, Enflasyon üstü getiri getirmiyor.

5) Bu yüzden çalışırken 2000 Doları Emekliliğe yatıran kişi, emekli olduğunda bir bakıyor enflasyondan arınmış olarak 2000 Doları geri alamamış!

6) Siyasetçiler batırdıkları anlaşılmasın diye laga luga yapıyorlar.

7) İki seçenek doğuyor ya emeklilere geçinemeyecekleri kadar DÜŞÜK ücret veriliyor, ya da ücret yüksek gibi olsa da basılan paralarla yaratılan Enflasyon yine Emeklinin cebinden yiyor.

8) Bu yazdıklarımı Sosyal Güvenlik Sistemi olmasın diye anlayan NET gerizekalıdır, ya da art niyetlidir. Sosyal Güvenlik sistemi düzgün yönetilirse Ponzi olmaktan çıkar.

9) Ancak Hükümetlerin Gösteriş amaçlı para harcadıkları toplumlarda PONZİ'ye dönüşürler. Emekliler onca yıl yatırdıkları parayı, alım gücünü koruyacak şekilde geri alamayınca olayı anlarlar ama iş işten geçmiş olur.

10) Yazdıklarım tam aksine EMEKLİLERE tam destektir. Yönetimdeki Siyasetçiler Emeklilere her şeyin çözüleceğini söyleyerek YALAN söylüyor. Her şey berbat olacak.

Net mi? Açık mı? Bir daha heceleyerek yazayım mı?"

Kaynak: Kamu Son Haber