Uzman isimden yatırımcılara bir değil iki tavsiye birden: Ons altında alım ne zaman?

Dolar fiyatlarının yıl sonunda geleceği noktayı açıklayan İslam Memiş altındaki düşüşlerin ise kalıcı olmadığını vurguladı.

Açıklamaları ile adından söz ettiren İslam Memiş bu haftaya yönelik piyasa tahminlerini paylaştı.

Bu haftanın sakin bir hafta olacağını belirten İslam Memiş, döviz kurları ve altın fiyatlarında istikrarlı bir seyir ve satış baskısının beklendiğini ifade etti, borsa konusunda açıklamalarda bulundu.

Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda bu hafta önemli bir veri akışı olmadığını belirten İslam Memiş,

döviz kurları ve altın fiyatlarında sakinlik hatta satış baskısı beklediğini söyledi.

Borsa üzerine değerlendirmesinde arta ve uzun vadede yükseliş ancak kısa vadede altta satış alanları gördüğünü söyleyen İslam Memiş takip ettiği bant aralığının 8 bin 400-9 bin 400 seviyeleri olduğunu belirtti.

DOLARDA YIL SONU ÖNGÖRÜM GEÇERLİ

Dolar/TL kuru içinde açıklama yapan İslam Memiş, bugün resmi kurun 31,96, serbest piyasa ise 32,85 lira olduğunu, kurun 31-33 lira aralığında oyalanacağını belirtti. Nisan ayı içinde yükseliş hızının sınırlı olacağı öngörüsünde bulunan İslam Memiş, Mayıs Haziran aylarında ise yeniden yükseliş yaşanacağına işaret itti. İslam Memiş Dolar'da yıl sonu öngörüsünün değişmediğini, 40 lira üzerinde bir Dolar beklediğini yineledi.

ONS ALTINDA NE ZAMAN ALIM YAPILMALI?

Ons altınının 2.165 dolar seviyesinden kapanış yaptığını hatırlatan İslam Memiş, devamında 2.150 2.125 dolar seviyesini takip edeceğini söyledi. İslam Memiş "Bu hafta 2.150-2.175 dolar aralığında oyalanabilir.

Düşüşler kalıcı değil." diyen İslam Memiş "2.160 dolardan yüzde 50 alım yapanlar, 2.150 dolardan yüzde 25 alım yapması isabet olur" diye öneri verdi.

Gram altının serbest piyasalarda 2.472 lira seviyesinden kapanış yaptığını hatırlatan İslam Memiş, geçen hafta yaptığı bekleyin uyarısının gerçekleştiğini söyledi. Gram altın yatırımcısının ons altını yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan İslam Memiş "Bu hafta 2.150 dolar seviyesinin karşısındaki rakamlardan alınabilir. Darphane’nin bastığı sarrafiye altın ve gram altın üretiminde normalleşme bugün itibariyle başlayacak. O çark bozuldu, rahat olun." dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber