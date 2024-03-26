- Ekonomi

O ilde ekmeğin fiyatı indirildi: Vatandaşlar şikayetçiydi!

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Edirne Valiliği, gelen yoğun talep üzerine kentte hala halk tipi ekmeğin kilogram fiyatının 37,50 TL ve 200 gram ekmeğin de 7,50 TL'den satılacağını açıkladı.

O ilde ekmeğin fiyatı indirildi: Vatandaşlar şikayetçiydi! mask
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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, geçtiğimiz günlerde ekmek fiyatının 31 Mart’tan sonra 10 lira olacağını duyurmuştu.

Alınan bilgilere göre Edirne Valiliği pahalı ekmek haberleri ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ekmek fiyatlarının indirildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında meslek odaları tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin yönetmeliklere atıfta bulunarak, ilgili odaların aldığı kararların Ticaret Bakanlığına gönderilmesi ve ardından valiliğe bildirilmesi gerektiği ancak şu an için valiliğe yeni bir fiyat tarifesi ulaşmadığı ifade edildi.


Edirne’de halen geçerli olan halk tipi ekmek kilogram fiyatının 37,50 TL olduğu ve bir adet 200 gram ekmeğin 7,50 TL olarak satıldığı kaydedilen bilgilendirmede, mevcut fiyat tarifesinin dışında bir fiyat tarifesi valiliğe ulaştığında ise mevzuatın verdiği yetkiye göre hareket edileceği söylendi.

O ilde ekmeğin fiyatı indirildi: Vatandaşlar şikayetçiydi!

Kaynak: Kamu Son Haber

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26 Mar 2024 - 03:44 - Ekonomi

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