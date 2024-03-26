Uzman isimden kaçırılmayacak tüyolar: "Bunu yapan parasını katlıyor"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı son açıklamasında altın için yeni zirve tarihi verdi. Geçtiğimiz hafta Fed'den gelen olumlu mesajlar sonrası yönünü iyice yukarıya çeviren altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmek için gün sayıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, alım ve satım için teknik seviyeleri açıklayarak altın yatırımcısının merakla beklediği yeni zirve tahmini verdi.

ALTINDA 3 BİN LİRA TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın faizi 500 baz puan artırmasının ardından Dolar/TL'de yaşanan geri çekilmenin gram altın tarafına da düşüş olarak yansıdığını hatırlatan Şirin Sarı, ons altının da 2 bin 222 dolardan gerilediğini belirtti.



ALTINDA DÜZELTME HAREKETİ BAŞLADI

Ons altının 2 bin 140 doların üzerinde seyretmesinin oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Şirin Sarı, Haziran'da Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunun ve altın yatırımcısının bunu düşünerek hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şirin Sarı "Nisan sonuna kadar ons altında yatay bir seyir ve satış baskısı olacak. Daha sonrasın da altın fiyatlarında tarihi zirveler görebiliriz" diyerek yatırımcının beklediği soruya da yanıt vermiş oldu.

Ons altının kısa vadede 2 bin 70 dolar ile 2 bin 200 dolar aralığında hareket edebileceğini söyleyen Şirin Sarı, Fed'in faiz indirimi sonrası 2 bin 200 doların aşılacağı öngörüsünde bulundu.



Şirin Sarı gram altının 2 bin 500 TL'nin üzerini gördükten sonra 3 bin TL yolcuğuna başlayacağını ifade etti.

Kaynak: Kamu Son Haber