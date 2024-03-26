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Dolandırıcıların seçim tuzağı! Yöntemleri kan dondurdu...

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31 Mart yerel seçimleri, dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Bu suçlular, seçim sürecinin getirdiği karmaşayı fırsat bilerek, insanların kişisel hesap bilgilerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu mesaja dikkat...

Dolandırıcıların seçim tuzağı! Yöntemleri kan dondurdu... mask
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Yakın zaman içerisinde, dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşları dolandırmaya çalışıyor. 31 Mart yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, bu kişiler, kısa mesajlar aracılığıyla insanları kandırmaya yönelik harekete geçti. 'Seçim sandığınız değişti. Yeni sandık numaranızı öğrenmek için buraya tıklayın' şeklindeki mesajlarla kişileri yanıltmaya çalışan bu dolandırıcılar, gerçekte sandık bilgilerinin değiştiğine inanan kişileri, gönderdikleri sahte linklere tıklatarak tuzağa düşürüyorlar. Bu tuzak, maalesef kişilerin banka hesap bilgilerinin ele geçirilmesine ve hesaplarının boşaltılmasına yol açabiliyor.

Bu tür dolandırıcılık girişimleri karşısında uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. SMS yoluyla gelen ve güvenilir olmayan linklerin asla doğrulanmadan açılmaması gerektiğini vurguluyorlar.

Eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa, derhal resmi yetkililere bilgi verilmesi ve gerekli şikayet işlemlerinin başlatılması gerektiğini belirtiyorlar.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN UYARI GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları, seçim sandıklarının değiştirildiğine dair gelen bazı telefon mesajları ve e-postaların sahtekarlık girişimi olduğu konusunda uyardı.


Bu tür mesajlar ve e-postaların aldatmaca amaçlı olduğunu belirten merkez, Yüksek Seçim Kurulu'nun, yasal istisnalar haricinde, seçmenlerin oy kullanacakları sandık yerlerinde değişiklik yapmadığını açıkladı. Ayrıca, resmi kurumların isim ve logolarını kullanarak gerçekleştirilmeye çalışılan bu tür dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşların uyanık olmaları gerektiği, resmi olmayan herhangi bir bildirime güvenilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Kamu Son Haber

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26 Mar 2024 - 03:40 - Gündem

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