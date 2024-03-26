Şimşek Gaziantep'e bileniyor

Lige verilen milli arada Curaçao Milli Takımı ile pazar günü hazırlık maçı oynayan turuncu yeşilli ekip, rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı. Gaziantep mesaisini dün Zimbitlik Sahası'nda sürdüren Alanyasporlu futbolcular, teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan idmana ısınma koşusu ile başladılar. Hazırlık maçında forma giyen oyuncuların yenileme idmanı yaptığı Gaziantep FK mesaisinde diğer futbolcular ise gruplar halinde çalıştıktan sonra çift kale taktik maç yaparak kritik sınava hazırlandılar. Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ