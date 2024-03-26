Dev maç 15 Nisan'da

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray'ı Oba Stadyumu'nda konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'de 32. hafta, 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Trabzonspor-Sivasspor maçı ile başlayacak. Ligin kapanış maçı ise dev bir mücadeleye sahne olacak. Corendon Alanyaspor'un Galatasaray'ı ağırlayacağı haftanın kapanış mücadelesi 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Büyük ilgi görmesi beklenen maçın biletleri ise önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. Alanyasporlu taraftarlara ayrılan 10 bin kişilik tribünlerin tamamının dolması beklenirken, misafir tribününde ise yaklaşık 800 civarında Galatasaraylı taraftarın olması bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ