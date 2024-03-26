'Alanya kazanacak'

YÜCEL, dün akşam bir kez daha DİM TV Seçim Özel'in canlı yayın konuğu oldu.

Yücel, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, gazeteciler Ferit Kesen ve Gülser Yiğit ile DİM TV izleyicilerinin sorularını yanıtladı.

İşte Yücel'in açıklamalarından satır başları:



"Allah'a çok şükür seçim kampanyamız gerçekten çok iyi gidiyor. MHP'nin tüm paydaşlarıyla, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tüm kadrolarıyla beraber son 3 aydır seçim kampanyasını el birliği ile götürüyoruz. Kazanan Alanya, kazanan Antalya, kazanan Cumhur İttifakı, kazanan Türkiye olacak.



‘ALANYA’YA 50-100 YIL HİZMET EDEBİLECEK BİR YAPI’



Biliyorsunuz Alanya Belediyesi yeni hizmet binası bizim mega projelerimizden biri. Yüklenici firmanın iflası, akabinde Covid döneminde firma yetkilisinin hayatını kaybetmesi, süreci bir hayli uzattı. Paranızla rezil olmak böyle bir şey sanırım. Projenin şu an yüzde 95’i bitti. Bahçe düzenlemesi yapılıyor. Kent mobilyaları da geldi. Hatta son meclisi de orada yapacaktık ama seçim öncesi yanlış anlaşılır diye düşündük. Şu an 17 bin metrekarelik bir alana sahip. Alanya’ya 50-100 yıl hizmet edebilecek bir yapı oldu. Herkes zamanında eleştirdi. Eleştirmek çok kolay.



‘VERİ TOPLAMADA AKDENİZ’DE BİRİNCİYİZ’



Bir aday 'Bu çağda böyle büyük belediye saraylarına gerek yok' demiş. Belediyenin içerisine girmeden konuşmak çok kolay. Tüm birimleriyle imar departmanının bile sadece 4 tane müdürlüğü var. 70'e yakın personel sadece imar departmanında var. Alanya Belediyesi’nin 24 tane müdürlüğü var, 2 tane de kanuni olarak kurulması gereken müdürlük var. Veri toplamada Akdeniz’de birinciyiz. Örneğin bir avukat İstanbul’da imar durumu almak için harcını yatırıyor, evrakını alabiliyor. Biletini alıp Alanya’ya gelmesine gerek yok. Şu anki veri tabanına göre en fazla verisi olan belediye biziz. Buna zamanında 30 milyon TL harcadık, bugünkü parayla 100 milyon TL’lik bir yatırım.



‘AFET ANINDA KRİZİ TEK ELDEN YÖNETECEĞİZ’



Allah bizi hiç bir zaman afetlerle karşılaştırmasın. Ancak geçtiğimiz yıl bir deprem oldu, ne yapacağımızı şaşırdık. Bu nedenle Afet ve Acil Durum Merkezi Projemizi oluşturduk. Afet durumunda tek elden kriz yönetimi yapacağız. Bünyesinde aş evinden sağlık hizmetine kadar çok sayıda birim olacak. İmar Müdürlüğümüzle de lokasyonu belirledik. Oba bölgesinde hizmete geçireceğiz, projelendirdik.

‘YAKLAŞIK 45 BİN AİLEYE TEMAS ETMİŞİZ’

Belediyecilik hissetmektir, dokunmaktır diyorduk. Bunu sadece söylemiyorduk, ilk geldiğimizde bakanlık kararıyla Sosyal İşler Müdürlüğü'nü kurdurduk. Bugün her yönüyle 34 bin 156 kişiye sosyal yardımda bulunmuşuz. Sosyal kartlar vermişiz 800 aileye. Sadece gıda desteği verdiğimiz aile sayısı bile 24 bine ulaşmış. En güzeli de Alanya’da ikamet edip üniversiteyi kazanan her öğrencimize burs vermişiz. Farklı şekillerde yaklaşık 45 bin aileye temas etmişiz. Neredeyse Alanya’nın 3’te 1’ine dokunmuşuz.



‘SAHİLLERDE HUZURUMUZ VAR’



Alanya’da bildiğiniz üzere 2 adet deniz yüzey toplama aracımız var. Bugün büyükşehirlerde bile olmayan. Sürekli denizlerde yüzey temizliği yapıyorlar. Bazen beklenmedik anda açıkta kirlilik oluşuyor. Genelde gezi tekneleri sorumlu tutuluyor ama ben onlardan kaynaklandığını düşünmüyorum. Anında müdahale ediyoruz. Sahillerimiz temiz, yanı sıra sahillerde huzurumuz var. Tek tip sahil büfeleri ve plajlarımızla halkımız istediği yerde denize girebiliyor. Yalnız tek bir sorunumuz var, doğa öcünü alıyor bizden, taşlaşma var.



‘RAYLI SİSTEM DİNEK-DİMÇAYI ARASINDA OLACAK’



Alanya’da büyükşehirin vatandaşa hizmet ulaştırması gereken 3 önemli konu vardı. Bunlardan biri de ulaşımdı. Son dönemde Alanya’da en fazla gündeme gelen ve vatandaşın şikayetçi olduğu konulardan biri de ulaşım. Raylı sitem projemizi hazırladık, birkaç kez de büyükşehire başvuru yaptık ancak sonuç alamadık. Ben yapacak bile olsam büyükşehirin olur vermesi gerekir. Üniversitelerle işbirliğine geçtim, çalışmalarımı yaptırdım, şehrin gelişimine göre araştırmalar yapıldı. Her taraf ilmek ilmek araştırıldı. Proje hazırlandı. Dinek’le Dimçayı arasında olacak. Bunu 11 noktada konuşlandırdık. Biz bunun basit şekilde yapılacağını düşünüyorduk. 20 bin metrekare yer lazım dediler bize, bulduk. Çevreyolunun altından geçireceğiz hattı. Bunun mutlaka yapılması lazım.



‘ALANYA OTOGARI'NI MAHMUTLAR’A TAŞIYACAĞIZ’



Seçimden sonra büyükşehirle koordineli olarak hayata geçireceğimiz projelerimiz Alanya Otogarı, arıtmalarımızın tekrar kontrol edilmesi, toptancı hali, Alanyaspor tesislerimiz ve millet bahçemiz. Yeni otogar Mahmutlar’da yeni çevreyolu üzerinde olacak. Bize söylenen çevreyolunun en geç 2025 yılında söz konusu etabının bitirileceği. Bir de şehir kütüphanemiz var, bunu da büyükşehirle yapacağız. Millet Bahçesi'nde ise Karayolları ile takas yaptık, Mahmutlar’daki bir yerle.



‘MÜDAHALE ETSEN BU KADAR İNSANI BİR ARAYA GETİREMEZSİN’



Büyük Yürüyüş’ümüz mübarek Ramazan günü o kadar canlı bir yürüyüştü ki dava arkadaşlarımızla o kadar gurur duyuyorum ki, bu mutluluk her şeye değer. Her kesimden insanın olması, herkesin bir arada olması çok etkileyici. 2014 ve 2019’da da heyecanlıydı ama bu çok başkaydı. Uğraşsan, müdahale etsen bu kadar insanı bir araya getiremezsin, 20 binin üzerinde insan vardı. İnsanlar gönül vermese mümkün değil. Bunu görüp de duygulanmamak elde değil. Bunu görüp de hizmetkar olmamak mümkün değil.



‘VATANDAŞ BÜYÜKŞEHİRİN SORUMLU OLDUĞU HİZMETLERDEN DERTLİ’



Ben her zaman eleştirilere açığım. Ancak vatandaştan gelen şikayetlerin yüzde 50’sinden fazlası büyükşehrin hizmetlerinden yana. Köye gidiyorum, üniversiteye gidiyorum, şehir merkezine gidiyorum, herkes ulaşımdan dertli. Yetkim olmayan bir şeyi ben nasıl yapabilirim?



‘GÖTÜRDÜĞÜMÜZ İMAR TADİLATLARINDAN 50’Sİ BÜYÜKŞEHİR'DEN BİZE GELMİŞ’



Muhittin Böcek başkanımla şahsi hiçbir sorunum yok. Ancak meclis toplantılarına katılma durumumla ilgili yaptığı değerlendirmelere yönelik şunları söylemek istiyorum. Ben en son meclise Akdeniz EDAŞ’ın 17 trafo merkezinin yeri için gittim. Koskoca Avsallar’da benden önce 5 kişi belediye başkanlığı yapıp, okul yerini unuttuysa yapmamalı mıydım? Bunlardan en az 50 tanesi büyükşehirden bize gelmiş tadilatlar. Bunu neden söylemiyorlar? 100 bin göç alan bir yerde normal değil mi bu kadar plan tadilatı? Sizin yaptığınız sokak röportajında mikrofona konuşan 5 kişiden 4’ünün şikayeti de büyükşehirin hizmetlerinden.



‘BİZ PROJELERİMİZİ YETERİNCE ANLATAMAMIŞIZ’



Tevfik Hoca Evimiz var, yaşlılarımız burada ücretsiz çay içebiliyor. Kültür Evimiz var kalede. Kahvaltı 40 TL. Biz bunları anlatamamışız. Ama yeni dönemde bunlara önem vereceğiz. Spor kompleksleri yaptırıyoruz. İçerisinde olimpik yüzme havuzu olan Oba’da devasa bir spor kompleksimiz var, 7 bin metrekare alana sahip. Kapalı otoparkımız var. Gene Mahmutlar'a gençlik merkezi kurduk. 45 yıllık belediye olan Mahmutlar’a ilk çim sahayı biz yaptık. Veledrom projemiz var TBF Başkanı Emin Müftüoğlu’nun talebiyle. Ben burada 4 yıldır çalışıyorum, 150 bin metrekarelik yeri bitti. Burası Alanya’ya ivme kazandıracak bir yer. Alanya’da her sene 100’ü aşkın spor organizasyonu yapılıyor. 500 kentin yarıştığı bir organizasyonda Alanya sporun başkenti oldu.



‘20 YILDIR SİYASET YAPIYORUM, BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM’



Büyük Yürüyüş’e dışarıdan insan taşıdığım yönünde söylemler oldu. Birileri sahte afişler astılar. 20 yıldır siyaset yapıyorum, ben böyle bir şey görmedim. Harran’dan vatandaş getirdik. Hatta uçakla da getirttik yurt dışından. (Gülüyor) Böyle bir şey yok ya. Ben böyle şeyleri beceremem ya... Bizim ekip beceremez bunları!...



‘GENÇLER BİZİM YARINLARIMIZ’



Gençlik bizim yarınlarımız, geleceğimiz. Ben her zaman gelenekçi olduğumu ama batıya dönük, yenilikçi olduğumu söyledim. Gençlik için çok güzel projelerimiz var. Gençlikle ilgili okullar, kreşler, yurtlar, etüt merkezleri yaptırmaya davam edeceğiz. Gençlikle ilgili sporda ve teknolojide, ilimde irfanda yararlanacakları sosyal projeler yapacağız.



‘4 SENE ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER ŞİMDİ ORTAYA ÇIKTI’



4 sene önce bir belediye personelimizi eli uzunluğundan dolayı işten attık. O dönem benim maaşımdan 10 bin TL kadarını sekreter arkadaşımıza bırakıyor, ihtiyaç sahibi gelen vatandaşlara vermesini istiyordum. Arkadaşlar paranın eksildiğini fark edip bana geldiler. ‘Başkanım siz para aldınız mı zarftan?’ diye. 'Hayır' dedim. En sonunda yüksek bir meblağ kaybolunca kamera koyduk ve takibe aldık. Ve tespit ettik. Bunu belediye binasında çalışan tüm personelimiz de bilir. Hukuki süreç başlattık. Gündemde yoktu, ne hikmetse şimdi ortaya çıktı.



‘YA YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR YA DA TRİBÜNLERE OYNUYORLAR’



Meclisimiz Oba'daki arsayı Onkoloji Hastanesi yapımı için onayladı. Aday arkadaşlarımızı ya yanlış yönlendiriyorlar ya da tribünlere oynuyorlar. Şu an hastanede günlük 8 bin işlem yapılıyor. Biz buraya konut ya da ticaret merkezi yapsak anlarım. Ama sağlık merkezi yapacağız diyoruz. Mecliste herkes onaylıyor. Şimdi Oba Kent Park yapmak istiyorlar. Önce sağlık diyorum.



‘DOĞU VE BATIDA DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR’



Doğalgaz, biliyorsunuz ki Anamur’a kadar projelendirildi. Antalya Kepez’den sonra Konaklı-Emişbeleni bölgesine kadar gelecek. Şu an Manavgat sınırları içerisine girdi. Doğu tarafından da lokasyon olarak bir hat oluşturduk. İlk etapta hem depolama sistemi ile konutlara getirmek hem de altyapısını oluşturmaya başlamak istiyoruz. 1 ay içinde uygun olan evlere vermek istiyoruz. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızdan bir talep var. Şu anda en az 10 bin konuta doğalgaz verilecek altyapı oluşturuldu.



‘BİR KERE DE TEBRİK EDİN’



Biz öz kaynaklarımızla ayakta duruyoruz sadece, sosyal medyayla belediyeyi yönetmiyoruz. Sadece siyaset yapmak uğruna… Bir kere de hayırlı olsun deyin ya… Yok oraya park yapacağız, şuraya park yapacağız. Biz bütçemizin yüzde 20’sini merkezden alıyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla çalışıyoruz. Algıyla, sosyal medyayla memleketi yönetmeye çalışıyorlar.



‘1 NİSAN’DAN SONRA DA YAPACAKLARSA VARIM’



Ben hazırım tüm adaylarla canlı yayına. Nerede isterseniz canlı yayına varım ama 1 Nisan’dan sonra da geleceklerse yapalım. Çıkalım, biz çok yaptık bu yayınları, gene yaparız.



‘İL ZAMANININ GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’



Türkiye Cumhuriyeti her zaman 18 yaşındadır. Devlet ne zaman nereyi il yapacağını bilir. Ben zamanının geldiğini düşünenlerdenim.



'HOBİ BAHÇELERİ KURUYORUZ'



Alanya ne kadar turizm kenti olsa da aynı zamanda tarım kenti. Arıcılığı çok önemsiyorum. Arı dünyadaki bütün canlıların çoğalmasını sağlıyor. Arı nüfusu tükense, dünyada 8 yıl içinde yaşam biter. Mevsimlik bitkilerin çoğunu kendimiz üretiyoruz. En güzel tarafımız da tropikal meyve festivalimiz var. Bir botanik bahçe yaptık. Hem de hobi bahçesi oluşturduk. Üretim, eğitim, gezi alanları yapıyoruz. Hem fide üretip vatandaşa dağıtacağız. Burası öğrencilere ve turistlere açık olacak. Buralarda vatandaşlarımıza 150 metrekarelik hobi bahçeleri oluşturduk. Hafriyatları bitti. Elikesik bölgesinde yapacağız.



‘FUAR ALANI YAP İŞLET DEVRET MODELİYLE YAPILABİLİR’



20 bin metrekarelik bir fuar alanı projemiz var sosyal alanlarıyla birlikte. İmar durumu bitti. Konaklı’da lokasyonu çok güzel bir alan. Fuar alanını yap işlet devlet modeli ile de yapabiliriz.



‘EĞLENCE MEKANLARI TEK MERKEZDE TOPLANACAK’



18 bin metrekarelik bir alanda eğlence mekanlarını bir araya toplayacağız. İşletmecileri ayrı olmak şartıyla. Yapacağımız ilk düzenlemelerimizden biri bu. Diğeri ise iskele bölgesini tamamen restoranlara çevirmek. Biz 2-3 senedir bunun üzerinde çalışıyoruz. Mülk sahiplerinin yüzde 70’i ile anlaştık.



‘ALANYA BELEDİYESİ MÜLK ZENGİNİ’



Belediye mülk satışları meclis kararı ile yapılır. 10 yıl içerisinde belediyenin 1 metrekaresini satmadık. 1 yeri SGK’ya devrettik borç karşılığı. 1 tane de Avsallar’da takas yaptığımız yer var. Ben göreve geldiğimde 2 bine yakın belediye mülkü vardı. Şu an 2 bin 717 tane mülkümüz var. Belediyemiz şu anda mülk zenginidir. Gelecek yıllarda Allah’tan bize buraları bırakmışlar diyecekler.



‘TURİZM TANITMA FAALİYETLERİ KONUSUNDA KENDİMİZE SÖZ SÖYLETMEYİZ’



Bizim Alanya’da ALTİD ve ALTAV kadar aktif çalışan STK'lar yok başka şehirlerde. Her sene fuarla birlikte gideriz. Ofislerine kadar ziyaret ederiz firmaları. Ben de buna hep öncü olmuşumdur. Gerek kalırsa buna TAV’ı bile iştirak ediyoruz. Orada kendimize bir söz söyletmeyiz. Turizm bizim bacasız sanayimiz. Ben apart otellerin yıkılmaması için mücadele verdim. Siz biliyorsunuz. Bana o zaman kızanlar oldu ama şimdi haklılığımız anlaşıldı.



‘İLK TOPLU KONUTUMUZ AVSALLAR’DA OLACAK’



İlk toplu konutumuz Avsallar’da. Şu anda ihale aşamasında. Hatta kendi personelimiz için planladık ama çalışan arkadaşlarımız karar veremediler, biz de başlayamadık. Sadece 30 tanesi altından kalkabileceklerini söylediler.



‘31 MART AKŞAMI GÜLEN TARAF BİZ OLACAĞIZ İNŞALLAH’



20 yıldır belediye başkanlığı yapıyoruz, her girdiğimiz seçimde halkın teveccühüyle seçiliyoruz. Bir tane soruşturmam, cezam yok. Devletin malını kendi malımdan daha fazla korumaya çalıştım, korumaya da devam edeceğim. Dünkü coşkuyu gördünüz. Bu kadim şehirde tüm çalışmaları yaparak insanların yüzü gülsün istiyoruz. 2014-2019’dakinden daha fazla sinerjim ve enerjim var. 31 Mart’ta ittifak olarak ant içtik. Çok iyi ekibimiz var, bize gönül veren çok insan var. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. 31 Mart akşamı gülen taraf biz olacağız inşallah. Memleketin her köşe bucağını çok iyi tanıyorum, vatandaş ne istiyor onu biliyorum, dünyanın değişimini takip ediyorum. Bize güvenen insanların yüzünü kara çıkartmayacağız inşallah. Finali göreceğimize inanıyorum. Halkımızdan hayır duaları ve desteklerini istiyorum" dedi. (Kübra KAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi