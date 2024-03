Şahin: Halkımız hesap sorsun diye proje kitapçığımız tam 90 bin evde

İYİ PARTİ Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in çalışmaları, son 2 yıldır olduğu gibi içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında da aralıksız olarak halkın içerisinde sürüyor.

Alanya'nın her köşesinde sevgi gösterileriyle desteklenen Şahin, iftar ve teravih sonrası mahalle buluşmaları kapsamında gittiği Bektaş Mahallesi'nde de coşkulu bir kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Şahin, tek tek selamlaştığı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.



ŞAHİN YÜREKLERE SU SERPTİ



Bektaş'ta iletilen çok sayıda sorunla ilgili çözüm sözü vererek vatandaşların yüreklerine su serpen Şahin, "Alanya’mız için hazırladığımız 71 projemize lansman yapmadım. Niye yapmadım biliyor musunuz? 120 bin tane proje kitapçığı bastırdım. Arkadaşlarıma 'Her eve kitapçığımızı teslim edelim' dedim. Şu anda yaklaşık 90 bin eve proje kitapçığımızı teslim ettik. Bunu neden yaptım? Vatandaşımız 5 sene sonra proje kitapçığımızla gelip, benden hesap sorsun diye" şeklinde konuştu.



'EKSİKSİZ VE KONFORLU EĞİTİM' SÖZÜ



Bu sözleriyle ayakta alkışlanan Şahin, vatandaşların eğitimle ilgili sıkıntılar iletmeleri üzerine ise "Alanya’mıza hizmet yolunda geleceğimize, gençlerimize sahip çıkacağız. Barınma konusunu öğrencilerimiz için sorun olmaktan çıkaracağız. Her türlü eğitim desteği ile öğrencilerimizin yanında olacağız. Eksiksiz ve konforlu bir eğitim için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" şeklinde konuştu.

ŞAHİN'DEN BEKTAŞ MAHALLESİ'NE TEŞEKKÜR



Şahin, yoğun destek aldığı Bektaş buluşmasına ilişkin sosyal medya mesajında "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Bektaş'ta mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Halkımızın sorunlarını dinleme ve projelerimizi paylaşma fırsatı bulduğumuz etkinlikte, mahalle sakinlerimiz ile samimi sohbetler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini de alma fırsatı bulduğumuz toplantımızda, misafirperverlikleri ve destekleri için tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Her Şey Alanyamız İçin" dedi.



'BİZ MEHMET ŞAHİN'E ÇOK GÜVENİYORUZ'



Esnaf ziyaretlerini de sürdüren Şahin, Yaylayolu Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaretinde büyük ilgiyle karşılandı. İş yerlerinde esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Şahin'e çok sayıda sorun ve talep iletildi.

Sokakta bir kadının Şahin'e "Hayırlı olsun, inşallah kazanırsınız" demesi dikkat çekerken, Şahin "Dualarınızla inşallah kazanacağız" dedi. Bir başka kadın ise Şahin'e "Biz oyumuzu sana vereceğiz. Biz sana çok güveniyoruz. Bana yıllardır ruhsat vermiyorlar. Üç çocuğum var, biz ekmek yemeyecek miyiz?" dedi.



'SİMGE BİR KENT MEYDANI YAPACAĞIZ'



Bir esnafın "Alanya, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi. Ancak bu çağda hala şehre yakışır bir Kent Meydanı yok" demesi üzerine Mehmet Şahin "O İş Bende" dedi. Şahin, Alanya Kent Meydanı Projesi'ni anlatarak "Alanyamıza ismi gibi simge bir kent meydanı kazandıracağız" şeklinde konuştu.



Alanya sokaklarında ve iş yerlerinde her kesimden insan ile çocukların, kadınların ve gençlerin ilgi odağı olan Şahin, karşılaştığı yaşlıların ellerini öptü.

ŞAHİN: EKONOMİMİZİN CAN

DAMARI ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ



Şahin, yoğun destek aldığı ziyaretlerine ilişkin sosyal medya mesajında "Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Yaylayolu Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ederek, esnaf dostlarımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Ekonomimizin can damarı olan esnaflarımızın her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gösterdikleri ilgi ve alaka için tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Rabbim esnaflarımıza helalinden bol kazançlar nasip etsin; birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşaAllah. Her Şey Alanyamız İçin" dedi.

ŞAHİN MİMARLARLA BİR ARAYA GELDİ



Şahin, ekip arkadaşlarıyla birlikte Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği’ni de ziyaret etti. Şahin, ziyarette Alanya'nın çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin mimarların görüşlerini aldı. Şahin, Alanya'nın sorunları ve acil ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı buluşmaya ilişkin mesajında "Misafirperverlikleri için oda başkanımız Gülderen Toprak ve yönetimi ile tüm meslek mensubu dostlarımıza teşekkür ederim. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi.



ŞAHİN MERHUM YAZICIOĞLU'NU UNUTMADI



Şahin, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat yıldönümü nedeniyle de sosyal paylaşım sitesinden bir mesaj yayınladı. Şahin, "Kıymetli siyaset ve fikir adamı Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. (İYİ Parti Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: İYİ Parti Alanya