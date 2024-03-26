'Saray' Adayı Çelik projelerini anlattı

Çelik, açıklamasında şunları söyledi:

"Öncelikle halkımıza daha sağlıklı ortamda hizmet verebilmek için mahallemizin en uygun noktasına muhtarlık ofisi yapılması için belediyemizle iş birliği içinde çalışma yapacağız. Halkımıza hızlı ve kaliteli hizmet vermek adına ofisimize her türlü ekipman cihazını ve altyapısını hazırlayacağız.

Resmi makamlardan ve ilgili yerlerden kişiye özel ve genel bilgilendirme amaçlı gelen tebligat ve duyurular sizlere mesaj olarak en kısa sürede ulaştırılacak.

Mahallemizde yardıma ihtiyacı olan vatandaşların ve yardım severlerin arasında köprü olacağım. Vatandaşların ilgili yardım kurumlarına ulaşmasında yardımcı olacağım, okul dönemlerinde okula giden çocuklarımızın kırtasiye ve okul ihtiyaçları konularında yardımcı olacağım. Yardım yapacaklar ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi yapacağım.

Mahalle komşularımızın iyi gününde kötü gününde yanında olacağım. Hastalıkta, düğünde, bayramda, özel günlerinde yanlarında olacağım. İhtiyaç duydukları yardıma ve desteğe aracı olacağım, ilgili yerlerden teminini sağlayacağım.

Mahallemizde bulunan parklarımızda sizlerin ve çocuklarımızın daha güvenli zaman geçirmesi için, buraların temiz ve güvenli olması için ilgili kurumlarla sürekli iş birliği içinde olacağım. Buralarda rahat vakit geçirmeniz, mahalle komşuluklarının gelişmesi için çalışmalar yapacağım.

Mahallemizin yollarının sokaklarının daha temiz ve düzenli olması için ilgili kurum belediyelerimizle iş birliği içinde çalışacağım. Sorunların ilgili birimlere iletilmesi ve yapılmasının takipçisi olacağım.

Mahallemizin sokaklarının, parklarının aydınlık ve güvenli olması için aydınlatma önemlidir. Bu konularda ilgili kurumla sürekli temas içinde olacağım.

Mahallemizde, okul çevrelerinde ve vatandaşlarımızın zaman geçirdiği parklarda, çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı rahatsız eden uygunsuz durumlar sergileyen kişileri emniyet ve belediyenin ilgili kurumlarına bildirmek suretiyle güvenli ve huzurlu bir ortam için ilgili bütün birimlerle iş birliği içinde olacağım.

Her türlü sorununuzda bana ulaşabilmeniz için halkımıza 7/24 bir telefon kadar yakın olmak asli görevim olacak. Geçmiş dönemden gelen azalık tecrübemle sizlere hizmet edeceğim. Bunun için sizlerin desteğini talep ediyorum. Mutlu, huzurlu, güvenli bir mahalle için birlikte çalışma zamanı." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi