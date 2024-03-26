- Siyaset

'Verdiğiniz oylarla gurur duyacaksınız'

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Elikesik Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Özçelik, "Kırsal kalkınmada birlikte yürüyeceğiz" dedi

'Verdiğiniz oylarla gurur duyacaksınız' mask
'Verdiğiniz oylarla gurur duyacaksınız'
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BİR yandan saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdürerek vatandaşlarla yakın temaslarda bulunup, sorunlarını ve taleplerini dinleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, diğer yandan da Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Meslek Odaları ve sektör temsilcilerine ziyaretleri ile salon toplantılarına eş zamanlı olarak devam ediyor. Sabah erken saatlerde gezi programlarına başlayan Özçelik ve ekibi, akşam saat 21.30’da Elikesik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Meşale ve görsel şölenle karşılanan Özçelik’e, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyesi Adayları eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi göstererek, sorunlarını ilettiği buluşma toplantısının açılışında konuşan İlçe Başkanı Kandemir, sosyal belediyeciliğin önemine değinerek, bu anlayışla verecekleri hizmetin Alanya’nın her yerine ulaşacağını kaydetti. Mahalle Muhtarı Yusuf Boz ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, “Elikesik de eviniz sayılır. Mahallemiz için gerekenler ne ise, onları yapacağınıza yürekten inanıyoruz” diye konuştu. Sorunlarını anlatan vatandaşlar, düğün salonu, yol ve su sıkıntılarının çözülmesini isterken, mahalleye de halk ekmek kurulması talebinde bulundu.

'Verdiğiniz oylarla gurur duyacaksınız'


'YAŞAM STANDARDI YÜKSELECEK'


Kırsal mahalleleriyle birlikte gelişen bir Alanya hedeflediklerini vurgulayan Başkan Adayı Özçelik, “Şehrimizin sadece kıyılarında değil, kırsal mahallelerini de güçlendirmek ve doğal kaynakları korumak amacıyla tarımsal üretim, pazarlama, satış organizasyonunu destekleyeceğiz. Sulama alt yapısını iyileştirerek, ekonomiyi canlandıracak projelerle sürdürülebilir bir tarım modeline imza atacağız” dedi. Kırsal mahallelerin yaşam standartını yükselteceklerini aktaran Özçelik, “Uygun olan alanlarda muhtarlık ofisleri, sosyal, kültürel ve spor aktivitelerinin de yapılabileceği meydanlar oluşturacağız. Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüşen kırsal bölgelerimizde, tarımsal ve hayvansal ürünlerin ekonomik ve verimli üretiminin sağlanması için gerekli eğitim ile bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla vatandaşlarımızın gelir kaynaklarını arttırıcı Kırsal Gelişim projelerimizi hayata geçireceğiz. Kırsal kalkınmada birlikte yürüyeceğiz. Verdiğiniz oylarla gurur duyacaksınız” diye konuştu.

'Verdiğiniz oylarla gurur duyacaksınız'

HALK EKMEK İSTASYONLARI

Mahalle sakinlerinin halk ekmek talepleriyle ilgili olarak konuşan Osman Tarık Özçelik, açıklamasında şunları söyledi: “En öncelikli temel gıda maddesi olan ekmeğin, halkımıza ucuz ve sağlıklı bir şekilde sunulması, üretilmesi ve dağıtılması amacıyla halen kentimizin belirli noktalarındaki sabit büfelerde satışı yapılan halk ekmek uygulamasının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Belirleyeceğimiz uygun noktalarda da Mobil Halk Ekmek Fırınları oluşturmak suretiyle halkımıza destek olacağız. Uygulayacağımız projelerimiz sadece bir seçim vaadi değil, aynı zamanda Alanya’mıza olan derin sevgimizin ve sorumluluğumuzun birer ifade ve göstergesidir." (CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya

# Bir, Belediye, başkan, ilgili, Sosyal, etti

26 Mar 2024 - 03:27 - Siyaset

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Patika ve Deva Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Sak protokol imzaladı mask
Patika ve Deva Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Sak protokol imzaladı
Seki'de değişim rüzgarı mask
Seki'de değişim rüzgarı
Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı hedef aldı: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz mask
Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı hedef aldı: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz
Mehmet Şahin: Halkımızın duaları ile ayaktayız mask
Mehmet Şahin: Halkımızın duaları ile ayaktayız
Hatay'da Lütfü Savaş'a sahnede saldırı! mask
Hatay'da Lütfü Savaş'a sahnede saldırı!
İftarda Kaymakam Ürkmezer’i ağırladılar mask
İftarda Kaymakam Ürkmezer’i ağırladılar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber