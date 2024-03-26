'Verdiğiniz oylarla gurur duyacaksınız'

BİR yandan saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdürerek vatandaşlarla yakın temaslarda bulunup, sorunlarını ve taleplerini dinleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, diğer yandan da Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Meslek Odaları ve sektör temsilcilerine ziyaretleri ile salon toplantılarına eş zamanlı olarak devam ediyor. Sabah erken saatlerde gezi programlarına başlayan Özçelik ve ekibi, akşam saat 21.30’da Elikesik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Meşale ve görsel şölenle karşılanan Özçelik’e, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyesi Adayları eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi göstererek, sorunlarını ilettiği buluşma toplantısının açılışında konuşan İlçe Başkanı Kandemir, sosyal belediyeciliğin önemine değinerek, bu anlayışla verecekleri hizmetin Alanya’nın her yerine ulaşacağını kaydetti. Mahalle Muhtarı Yusuf Boz ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, “Elikesik de eviniz sayılır. Mahallemiz için gerekenler ne ise, onları yapacağınıza yürekten inanıyoruz” diye konuştu. Sorunlarını anlatan vatandaşlar, düğün salonu, yol ve su sıkıntılarının çözülmesini isterken, mahalleye de halk ekmek kurulması talebinde bulundu.



'YAŞAM STANDARDI YÜKSELECEK'



Kırsal mahalleleriyle birlikte gelişen bir Alanya hedeflediklerini vurgulayan Başkan Adayı Özçelik, “Şehrimizin sadece kıyılarında değil, kırsal mahallelerini de güçlendirmek ve doğal kaynakları korumak amacıyla tarımsal üretim, pazarlama, satış organizasyonunu destekleyeceğiz. Sulama alt yapısını iyileştirerek, ekonomiyi canlandıracak projelerle sürdürülebilir bir tarım modeline imza atacağız” dedi. Kırsal mahallelerin yaşam standartını yükselteceklerini aktaran Özçelik, “Uygun olan alanlarda muhtarlık ofisleri, sosyal, kültürel ve spor aktivitelerinin de yapılabileceği meydanlar oluşturacağız. Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüşen kırsal bölgelerimizde, tarımsal ve hayvansal ürünlerin ekonomik ve verimli üretiminin sağlanması için gerekli eğitim ile bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla vatandaşlarımızın gelir kaynaklarını arttırıcı Kırsal Gelişim projelerimizi hayata geçireceğiz. Kırsal kalkınmada birlikte yürüyeceğiz. Verdiğiniz oylarla gurur duyacaksınız” diye konuştu.

HALK EKMEK İSTASYONLARI

Mahalle sakinlerinin halk ekmek talepleriyle ilgili olarak konuşan Osman Tarık Özçelik, açıklamasında şunları söyledi: “En öncelikli temel gıda maddesi olan ekmeğin, halkımıza ucuz ve sağlıklı bir şekilde sunulması, üretilmesi ve dağıtılması amacıyla halen kentimizin belirli noktalarındaki sabit büfelerde satışı yapılan halk ekmek uygulamasının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Belirleyeceğimiz uygun noktalarda da Mobil Halk Ekmek Fırınları oluşturmak suretiyle halkımıza destek olacağız. Uygulayacağımız projelerimiz sadece bir seçim vaadi değil, aynı zamanda Alanya’mıza olan derin sevgimizin ve sorumluluğumuzun birer ifade ve göstergesidir." (CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya