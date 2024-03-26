Hayırseverlere vefa

HASTANENİN farklı departmanlarının yapım ve iyileştirme faaliyetlerine katkı sağlayan hayırseverler Rengül Seher Gargı, Nevzat Özdemir, İbrahim Karaçomak, Kadir Yüksel, Kadıoğlu Group A.Ş., Ahmet Cebeci, Burhan Yılmaz, Murat Güneş ve MÜSİAD Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy’a teşekkür plaketleri düzenlenen törenle verildi. Hastaneye yeni hizmet alanlarının kazandırılmasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür eden Başhekim Doç. Dr. Güler, “Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ilçemize ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen hastalarımıza hizmet sunmaktayız. Sizlerin de sayesinde yeni hizmet alanları oluşturulmuş, fiziki alanlarda yeni düzenlemeye gidilmiş ve birçok cihaz hastanemize kazandırılmıştır. Sağlık çalışanlarım, hasta ve hasta yakınlarımız adına sizlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. (Alanya EA Hastanesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya EA Hastanesi