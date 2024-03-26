Hayırseverlere vefa

HASTANENİN farklı departmanlarının yapım ve iyileştirme faaliyetlerine katkı sağlayan hayırseverler Rengül Seher Gargı, Nevzat Özdemir, İbrahim Karaçomak, Kadir Yüksel, Kadıoğlu Group A.Ş., Ahmet Cebeci, Burhan Yılmaz, Murat Güneş ve MÜSİAD Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy’a teşekkür plaketleri düzenlenen törenle verildi. Hastaneye yeni hizmet alanlarının kazandırılmasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür eden Başhekim Doç. Dr. Güler, “Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ilçemize ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen hastalarımıza hizmet sunmaktayız. Sizlerin de sayesinde yeni hizmet alanları oluşturulmuş, fiziki alanlarda yeni düzenlemeye gidilmiş ve birçok cihaz hastanemize kazandırılmıştır. Sağlık çalışanlarım, hasta ve hasta yakınlarımız adına sizlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. (Alanya EA Hastanesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya EA Hastanesi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.