Özçelik bu akşam DİM TV Seçim Özel'in konuğu

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, bu akşam saat 21.00'de bir kez daha DİM TV Seçim Özel'in konuğu olacak. Özçelik, canlı yayında KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, gazeteciler Ferit Kesen ve Gülser Yiğit ile DİM TV izleyicilerinin sorularını yanıtlayacak. Sakın kaçırmayın.

Kaynak: Haber Merkezi