25 Mar 2024 - 23:51- Asayiş G:

Gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü mask
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Denizli'de yaşayan İbrahim Kızılkaya (67) ile 12 yaşındaki S.E. arasında, S.E'nin kullandığı motosikletin çıkarttığı "gürültü" nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda S.E. eve giderek durumu babası H.E'ye anlattı.

H.E. daha sonra yanındaki tabancayla Kızılkaya'nın bulunduğu eve giderek rastgele ateş açtı. Evde kiracı olan yabancı uyruklu M.E. ile ev sahibi Kızılkaya silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan  Kızılkaya, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.E'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli H.E. ile oğlu S.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
# sonra, Şüpheli

25 Mar 2024 - 23:51 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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