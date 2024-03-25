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Dikkat! Uzmanlar uyardı: Dışarı çıkarken mutlaka maske takılmalı

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış ve lodosla birlikte çöl tozu bekleniyor.

Dikkat! Uzmanlar uyardı: Dışarı çıkarken mutlaka maske takılmalı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

MASKE UYARISI

Toz taşınımı sebebiyle özellikle akciğer rahatsızlıkları olanların maske kullanması gerektiği konusunda uzmanlar uyardı. Ayrıca alerjisi olanlarında toz taşınımında dikkatli olması gerektiği vurgulandı. 

ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

# sağanak, Yer, Son, Olacak, meteoroloji

25 Mar 2024 - 23:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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