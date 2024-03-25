25 Mar 2024 - 23:28- Gündem G:

Havada panik! Uçak, İstanbul'a zorunlu iniş yaptı

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Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Valencia seferini yapan uçağında bulunan bebek yolcu aniden nefes alamamaya başladı. Bebeğe ilk müdahale uçakta yapılırken, THY uçağı İstanbul Havalimanı’na geri döndü.

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THY’nin TK-1313 sefer sayılı TC-LTO kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı Valencia seferini yapmak üzere saat 14.50’de İstanbul Havalimanı’dan kalkış yaptı. Uçak Saraybosna üzerine seyir halindeyken uçakta bulunan bir bebek nefes almamaya başladı.

İLK MÜDAHELE UÇAKTA YAPILDI

Bebek yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Uçak saat 16.30’da İstanbul Havalimanı’na inişini gerçekleştirirken, rahatsızlanan bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebek yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
# Bir, sağlık, başladı, Bebek

25 Mar 2024 - 23:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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