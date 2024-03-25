Şiddetini arttıran fırtınada direk yola devrildi

Etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle yol kenarında bulunan aydınlatma direği devrildi. Direğin devrilmesiyle yolda seyir halinde olan iki araçta maddi hasar oluştu.

Bulvarda trafik yoğunluğu yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, yola devrilen direk belediye ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: DHA