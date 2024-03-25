25 Mar 2024 - 23:20- Gündem G:

Şiddetini arttıran fırtınada direk yola devrildi

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Ankara'da akşam saatlerinde hızını artıran fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, aydınlatma direğinin yola devrilmesi sonucu seyir halindeki 2 araçta hasar meydana geldi.

25 Mar 2024 - 23:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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