Moskova saldırısını yapan teröristler Türkiye’de kalmış

Rusya'nın başkenti Moskova'da 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren 4 teröristin, Moskova’daki ikamet sürelerini uzatmak amacıyla kısa süreliğine Türkiye’ye giriş- çıkış yaptıkları ortaya çıktı. Teröristlerin Rusya'ya yakın olması nedeniyle Türkiye'yi tercih ettikleri belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Moskova’da 137 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan Tacikistanlı 4 teröristin gözaltına alınmasının ardından yapılan ön sorguları sonrasında 'Türkiye'den, Rusya'ya geçtiklerini söylemeleri; Rus medyası başta olmak üzere birçok yayın kuruluşunda yer aldı. Eylemi yapan Tacik teröristlerin uzun süredir Moskova'da ikamet ettikleri, oturma sürelerini uzatmak için de Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptıkları ve Rusya'ya yakın olması sebebi ile tercih ettikleri tespit edildi.

SALDIRGANLARIN TÜRKİYE GİRİŞ-ÇIKIŞ DETAYI

Saldırıyı gerçekleştiren terörist Türkiye'de geçirdikleri süreye ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Teröristlerden Shamsidin Fariduni’nin 20 Şubat 2024'te Rusya Federasyonu üzerinden havayoluyla Türkiye'ye giriş yaptığı, 02 Mart’ta ise İstanbul Havalimanı'ndan Rusya Federasyonu'na çıkış yaptığı öğrenildi. Yapılan araştırmada teröristin 21 - 27 Şubat tarihleri arasında İstanbul- Fatih'te bulunan bir otelde konakladığı belirlendi. Fariduni’nin yakalandığında, vizesi bittiği için Türkiye'ye gidip geldiğini itiraf ettiği öğrenildi. Fariduni'nin yine sosyal medya hesabından 23 Şubat günü aynı anda 8 gönderi yayınladığı, 'Aksaray İstanbul' konumunu işaretlediği, Fatih Camisi'nde çekildiği iddia edilen fotoğrafları paylaştığı görüldü.

FARIDUNI İLE AYNI UÇAK İLE MOSKOVA'YA DÖNMÜŞ

Teröristlerden Saıdakram Rajabalızoda’nın ise 05 Ocak 2024'te İstanbul'a geldiği ve aynı gün içerisinde İstanbul-Fatih'te bulunan bir otele giriş yaptığı, 21 Ocak’ta da otelden çıkış yaptığı saptandı. Rajabalızoda’nın, 02 Mart günü de Shamsidin Fariduni ile aynı uçakta Moskova'ya döndüğü belirlendi.

TERÖRİSTLER RUSYA'DA RADİKALLEŞMİŞ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre yine teröristlerden Rajabalızoda ile Fariduni'nin Rusya'da radikalleştiği, Türkiye'de geçirdikleri sürenin kısalığı göz önüne alındığında 'radikalleşmek' için yeterince uzun olmadığı değerlendirildiği, iki terörist hakkında 'arama kaydı' bulunmamasından dolayı pasaportlarını rahatça kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat ettikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA