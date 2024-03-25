25 Mar 2024 - 23:07- Gündem G:

Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yaptığı açıklamalarda zaman zaman gündem olan ve Cübbeli Ahmet Hoca adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Ünlü'nün son durumu ile ilgili açıklamada yapıldı.

ANJİYO YAPILACAK

Yapılan açıklamada Ünlü'nün Bursa’daki programlarının iptal edildiği kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.

Kaynak: MYNET
# Cübbeli Ahmet Hoca, Hastane, ilgili, Son

25 Mar 2024 - 23:07 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Sosyal medyada kız çocuklarıyla görüntülü sohbet eden şahıs gözaltına alındı mask
Sosyal medyada kız çocuklarıyla görüntülü sohbet eden şahıs gözaltına alındı
Kan donduran olay! İnternetten bebek satışı... mask
Kan donduran olay! İnternetten bebek satışı...
TikTok'ta cinsel istismar! Kız çocuklarını gece saatlerinde canlı yayına alıyor... mask
TikTok'ta cinsel istismar! Kız çocuklarını gece saatlerinde canlı yayına alıyor...
TEM'de feci kaza! Tır şarampole devrildi: 1 ölü mask
TEM'de feci kaza! Tır şarampole devrildi: 1 ölü
15 dakika yağan sağanak yağış yolları göle çevirdi mask
15 dakika yağan sağanak yağış yolları göle çevirdi
Antalya ve Alanya'da bu markaları alanlar şok oluyor: Paketi açanlar gözlerine inanamıyor mask
Antalya ve Alanya'da bu markaları alanlar şok oluyor: Paketi açanlar gözlerine inanamıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber