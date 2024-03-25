Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

Yaptığı açıklamalarda zaman zaman gündem olan ve Cübbeli Ahmet Hoca adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Ünlü'nün son durumu ile ilgili açıklamada yapıldı.

ANJİYO YAPILACAK

Yapılan açıklamada Ünlü'nün Bursa’daki programlarının iptal edildiği kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.

Kaynak: MYNET