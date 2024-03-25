25 Mar 2024 - 23:05- Spor G:

Eski milli atlet Yüksel Temir hayatını kaybetti

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Türkiye Atletizm Federasyonu, eski milli atlet Yüksel Temir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eski milli atlet Yüksel Temir hayatını kaybetti mask
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Eski milli atlet Yüksel Temir hayatını kaybetti.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Temir, memleketi Sivas'ta yaşamını yitirdi.

YÜKSEL TEMİR KİMDİR?

1949 yılında dünyaya gelen Temir, 1974-1976 yılları arasında milli atlet olarak Türkiye'yi temsil etti.

Spor kariyerinde birçok madalya kazanan Temir, 1976'da 10 kilometre "Naili Moran" yürüyüş rekorunu kırdı.

Kaynak: AA
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25 Mar 2024 - 23:05 - Spor

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