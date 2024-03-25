Eski milli atlet Yüksel Temir hayatını kaybetti.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Temir, memleketi Sivas'ta yaşamını yitirdi.
YÜKSEL TEMİR KİMDİR?
1949 yılında dünyaya gelen Temir, 1974-1976 yılları arasında milli atlet olarak Türkiye'yi temsil etti.
Spor kariyerinde birçok madalya kazanan Temir, 1976'da 10 kilometre "Naili Moran" yürüyüş rekorunu kırdı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.