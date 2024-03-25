DNA testi yaptıran futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Eski Chelsea futbolcusu ve bir dönem ülkemizde de forma giyen 45 yaşındaki Nijitap Geremi, DNA testi yaptırdıktan sonra iki çocuğunun eşinin eski kocasından olduğunu ortaya çıkınca eşine boşanma davası açtı.
ESKİ KOCASIYLA YAŞADIĞI KAÇAMAKTAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
The Sun'ın haberine göre; 45 yaşındaki eski orta saha oyuncusu Geremi, çiftin ikizlerinin, Laure'un eski kocası ile yaşadığı kaçamak sonrasında doğduğunu söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.