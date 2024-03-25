DNA testi yaptıran futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Eski Chelsea futbolcusu ve bir dönem ülkemizde de forma giyen 45 yaşındaki Nijitap Geremi, DNA testi yaptırdıktan sonra iki çocuğunun eşinin eski kocasından olduğunu ortaya çıkınca eşine boşanma davası açtı.

ESKİ KOCASIYLA YAŞADIĞI KAÇAMAKTAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI





The Sun'ın haberine göre; 45 yaşındaki eski orta saha oyuncusu Geremi, çiftin ikizlerinin, Laure'un eski kocası ile yaşadığı kaçamak sonrasında doğduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi