- Spor

DNA testi yaptıran futbolcu hayatının şokunu yaşadı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bir dönem ülkemizde Gençlerbirliği ve Ankaragücü formaları dan giyen eski futbolcu Nijitap Geremi hayatının şokunu yaşadı. DNA testi yaptıran Geremi iki çocuğunun eşinin eski kocasından olduğunu öğrendi

DNA testi yaptıran futbolcu hayatının şokunu yaşadı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Eski Chelsea futbolcusu ve bir dönem ülkemizde de forma giyen 45 yaşındaki Nijitap Geremi,  DNA testi yaptırdıktan sonra iki çocuğunun eşinin eski kocasından olduğunu ortaya çıkınca eşine boşanma davası açtı.

ESKİ KOCASIYLA YAŞADIĞI KAÇAMAKTAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

The Sun'ın haberine göre; 45 yaşındaki eski orta saha oyuncusu Geremi, çiftin ikizlerinin, Laure'un eski kocası ile yaşadığı kaçamak sonrasında doğduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, sonra

25 Mar 2024 - 22:40 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Galatasaray taraftarını çıldırtan haber! Acun, GSTV'yi mı alıyor? mask
Galatasaray taraftarını çıldırtan haber! Acun, GSTV'yi mı alıyor?
Oba'da dostluk kazandı 2-2 mask
Oba'da dostluk kazandı 2-2
Oba'da dostluk kazandı: 2-2 mask
Oba'da dostluk kazandı: 2-2
Alanya'nın Efeleri galibiyetle bitirdi 2-3 mask
Alanya'nın Efeleri galibiyetle bitirdi 2-3
Alanya'nın gururu İspanya'da zirvede! mask
Alanya'nın gururu İspanya'da zirvede!
A Milli Takım, Avusturya maçı için hazırlandı mask
A Milli Takım, Avusturya maçı için hazırlandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber