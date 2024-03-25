Karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonun altında kaldı

Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmetcan Kala’ya, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait bir kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kala, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA