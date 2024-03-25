- Asayiş

Karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonun altında kaldı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Mehmetcan Kala (30), hayatını kaybetti.

Karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonun altında kaldı mask
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Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmetcan Kala’ya, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait bir kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kala, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
# sağlık, Bir, ilgili, Polis

25 Mar 2024 - 22:17 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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