25 Mar 2024 - 22:12- Gündem G:

Korkunç kaza! İşçi servisi refüje çarpıp devrildi: 23 kişi yaralı

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Mersin'de bir işçi servisi kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! İşçi servisi refüje çarpıp devrildi: 23 kişi yaralı mask
Korkunç kaza! İşçi servisi refüje çarpıp devrildi: 23 kişi yaralı
Korkunç kaza! İşçi servisi refüje çarpıp devrildi: 23 kişi yaralı
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Mersin'in Silifke ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Ü.G'nin kullandığı, 35 işçiyi taşıyan 33 AHG 159 plakalı otobüs, Akdere Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarptı.

Devrilen araçtaki sürücü ve 22 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Servisteki işçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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25 Mar 2024 - 22:12 AA Mersin- Gündem

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