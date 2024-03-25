25 Mar 2024 - 21:54- Gündem G:

SGK açıkladı! Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon

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SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek.

SGK açıkladı! Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon mask
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Sosyal Güvenli Kurumu (SGK), ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibinin kamu bankalarına başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon alabileceklerini açıkladı.

SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır."

Kaynak: KARAR

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25 Mar 2024 - 21:54 - Gündem

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