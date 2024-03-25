Survivor'da korkunç kaza: Yunus Emre Nagihan'ı öldürüyordu

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanarak ödülü de kazanan kırmızı takım için gün şahane başladı. harika bir villada güne uyandılar. Villada eğlenceli dakikalar geçirilen bu anlarda korkunç bir kaza yaşandı. Nagihan ve Yunus Emre jetski kazası geçirdi.

JETSKİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Ödülün keyfini çıkaran kırmızı takım jetski sürmeye başladılar. Yunus Emre bir anda kontrolü kaybetmiş bir şekilde Nagihan'ın sürdüğü jetskinin üzerine geldi ve büyük bir kaza yaşandı..Bu kazada Nagihan'ın kullandığı jetski ikiye bölündü. Olayın şokunu atlatamayan Nagihan o anları dehşet içinde anlattı. Nasıl olduğunu anlayamadan bir anda o çarpışmayı yaşadığını söyleyen Nagihan o anları çok korkunç olarak özetledi.

Kaynak: Haber Merkezi