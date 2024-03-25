Survivor'da korkunç kaza: Yunus Emre Nagihan'ı öldürüyordu

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanarak ödülü de kazanan kırmızı takım için gün şahane başladı. harika bir villada güne uyandılar. Villada eğlenceli dakikalar geçirilen bu anlarda korkunç bir kaza yaşandı. Nagihan ve Yunus Emre jetski kazası geçirdi.
JETSKİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Ödülün keyfini çıkaran kırmızı takım jetski sürmeye başladılar. Yunus Emre bir anda kontrolü kaybetmiş bir şekilde Nagihan'ın sürdüğü jetskinin üzerine geldi ve büyük bir kaza yaşandı..Bu kazada Nagihan'ın kullandığı jetski ikiye bölündü. Olayın şokunu atlatamayan Nagihan o anları dehşet içinde anlattı. Nasıl olduğunu anlayamadan bir anda o çarpışmayı yaşadığını söyleyen Nagihan o anları çok korkunç olarak özetledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.