Evde yangın! Küçük çocuk hayatını kaybetti

Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ile birlikte polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Suriye uyruklu iki ailenin oturduğu bina tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

3 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI; 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu 3 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan Muhammed Cavvaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA