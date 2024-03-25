25 Mar 2024 - 21:03- Magazin G:

Survivor Aleyna'nın arkadaşı Hande Sarıoğlu'ndan Yunus Emre tepkisi: "Ya dokunmasana oğlum kıza..."

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Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna Kalaycıoğlu samimi halleri gündeme bomba gibi düştü. Aleyna'nın arkadaşı Hande Sarıoğlu'da o görüntülerden sonra açtı ağzını yumdu gözünü.

Survivor Aleyna'nın arkadaşı Hande Sarıoğlu'ndan Yunus Emre tepkisi: "Ya dokunmasana oğlum kıza..." mask
Survivor Aleyna'nın arkadaşı Hande Sarıoğlu'ndan Yunus Emre tepkisi: "Ya dokunmasana oğlum kıza..."
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Survivor 2024'te son dönemde en çok konuşulan 2 isim; Yunus Emre ve Aleyna. İkilinin dostluğu farklı yorumlara da sebep olurken Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de bu konudan rahatsız olarak kocasına "Aleyna'dan uzak dur" yazmıştı.

"DOKUNMASANA OĞLUM KIZA..."

Ancak Yunus Emre bu uyarılara pek kulak asmadı ve yeni bölümlerde yine Yunus Emre ve Aleyna arasında samimi anlar dikkat çekti.

Beria Özden kocasıyla olduğu profil fotoğrafını değiştirirken Aleyna'nın yakın arkadaşlarından Hande Sarıoğlu da sonunda patladı.

Hande Sarıoğlu yorumcu olduğu programda "Arkadaşlar bir şey yok diyorum ama artık rahatsız olmaya başladım görüntülerden. Arkadaşım olarak da bir çift laf söylemek istiyorum" dedi.

Sarıoğlu devamında "Evet kocasını uyarmış bir kadın diyor ki bak ben etkileniyorum çocuğumu düşürdüm, çocuğunu düşürmesinin sebebini de Aleyna aralarındaki o iletişim olarak gösteriyor ve bunu burada ben kaç kere eleştirdim.

Döndü dolaşıldı her bölümde biz Yunus Emre ile Aleyna'nın aralarındaki cilveleşme ve teması izler hale dönüştürüldük. Ben arkadaşım olarak burada sonuna kadar kendisinin bu gibi bir şeyi düşünemeyeceğini... Aleyna'dan Yunus Emre benim arkadaşım, açıklaması gelebilir." ifadelerini kullandı.

Sarıoğlu "Ben artık rahatsız oluyorum. Hiç karısıyla iletişim olmamış gibi hüngür hüngür ağlıyorsun oğlum, ya dokunmasana oğlum kıza..." diyerek sert çıktı.

Kaynak: MYNET

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25 Mar 2024 - 21:03 - Magazin

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