- Ekonomi

Halkbank'tan emeklilere müjde! Zamlı promosyon miktarı belli oldu

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Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu bankalarının emeklilere verdiği maaş promosyon miktarının artacağını açıklamıştı. Bu bankalardan biri olan Halkbank ise 2024 emekli promosypn rakamını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Halkbank'tan emeklilere müjde! Zamlı promosyon miktarı belli oldu mask
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Geçtiğimiz hafta özel bankaların çok altında kalan emekli banka promosyon rakamları için talimat verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının promosyon ücretlerinin 8 ila 12 bin lira arasında olacak şekilde artırıldığını açıklamıştı.

İŞTE HALKBANK'IN YENİ PROMOSYON ÜCRETİ

Halkbank bu müjde öncesi 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapıyordu.

BAŞVURU ŞARTLARI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında promosyon ücretlerinde güncellemeye giden Halkbank 12 bin lira promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için maaşını Halkbank'a taşımak ve 3 yıl boyunca kalmayu taahhüt etmek gerekiyor. Bugün promosyon başvurularının başladığını açıklayan banka, ödemelerin ise 28 Mart'tan itibaren gerçekleştirileceğini duyurdu. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Olacak, Mart

25 Mar 2024 - 20:55 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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