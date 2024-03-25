Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullananlara isyan!

Cennet, Tarihe Gömdüm, Zaafımsın gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Selim Gülgören, Kadıköy'de gençlerin Ramazan ayında elinde alkol şişesiyle gezmesine sitem etti.
"SİZİ BÜYÜKLERİNİZ DE Mİ UYARMIYOR?"
Instagram hesabından yayınladığı videoyla sitem eden şarkıcı, "İstanbul Kadıköy'de herkesin elinde içki şişeleri var sokaklarda geziyorlar. Ben burada doğup büyüdüm. Hayatım boyunca 19-20'li yaşlarımda saygısızlık yapıp Ramazan ayında elinde içki şişeleriyle buralarda gezmedim. Ben de şarkıcıyım, mekanlarda şarkıcılık yapıyorum. Ramazan'da birazcık saygı duyacaksın. Orucunu tutacaksın, tutmuyorsan ve inanmıyorsan da saygı duyacaksın. Özgürlük demek saygısızlık demek değildir. Sizin aileleriniz, büyükleriniz hiç demiyor mu 'Bu ülkede Müslümanlar çoğunlukta, onların Ramazan ayları önemli. Onların gözüne soka soka içki içmeyin, gidin mekanda için' diye. Yapmayın Allah aşkına ya. Burayı iyice Amerika'ya çevirmeye çalışıyorsunuz ama olmaz" şeklinde konuştu.
Kaynak: SONDAKİKA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.