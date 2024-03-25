- Asayiş

Cami'de intihar etmişti: Yaşanan aile faciası ortaya çıktı

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İstanbul Beyoğlu'nda Nusretiye Camii içerisinde yaşanan intihar olayının ardından aile faciası çıktı. Camide intihar eden Uğur Falay(35)'ın Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Falay'ın ayrıca cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Cami'de intihar etmişti: Yaşanan aile faciası ortaya çıktı mask
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Nusretiye Camii'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda bir kişinin silahla ateş ederek intihar ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenen şahsın  Uğur Falay(35) olduğu belirlendi. Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Falay'ın cezaevinden izinli çıktığı ve bugün izninin bittiği belirlendi.

ANNESİNİ VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAŞILDI

Falay'ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler'de yaşadığı Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan evine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde, Hüsna Falay(58) ve kız kardeşi İrem Falay(21)'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne kızın silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: İNTİHAR VE CİNAYETTEKİ SİLAHLAR AYNI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır" denildi. 

Kaynak: DHA

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25 Mar 2024 - 20:18 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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