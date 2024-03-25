Sosyal medyada kız çocuklarıyla görüntülü sohbet eden şahıs gözaltına alındı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayınlar yapan Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler psikolojik problemleri sebebiyle malulen uzman çavuşluktan emekli olduğu öğrenilen Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi. Mehmet A., müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılma kararına savcılığın itirazı sonrası tekrar hakim karşısına çıkan şüpheli Mehmet A., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA