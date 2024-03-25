25 Mar 2024 - 19:47- Gündem G:

Sosyal medyada kız çocuklarıyla görüntülü sohbet eden şahıs gözaltına alındı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yapan emekli uzman çavuş Mehmet A. (56), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada kız çocuklarıyla görüntülü sohbet eden şahıs gözaltına alındı mask
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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayınlar yapan Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler psikolojik problemleri sebebiyle malulen uzman çavuşluktan emekli olduğu öğrenilen Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi. Mehmet A., müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gözaltına alındı. 

SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılma kararına savcılığın itirazı sonrası tekrar hakim karşısına çıkan şüpheli Mehmet A., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: DHA
# Sosyal, Polis, çalışma, Şüpheli, hakim

25 Mar 2024 - 19:47 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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