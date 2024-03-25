Oyuncu Reha Özcan kime oy vereceğini açıkladı

Yerel seçimlere 6 gün kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu gündemden düşmüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakibi Murat Kurum lehine seçim çalışmalarına katılan 17 bakanı eleştirerek “Topunuz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza” demişti.
'Üç Kız Kardeş' dizisinde rol alan Reha Özcan da bu konuda bir paylaşımda bulundu. Başarılı oyuncu, İmamoğlu’na desteğini şu sözlerle açıkladı:
"Hayatımda 17 kişiden dayak yiyen hiç kimseyi yalnız bırakmadım. Oy kullanmayacaktım ama şimdi şartlar değişti…”
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.