25 Mar 2024 - 19:35- Magazin G:

Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Filiz Akın ameliyat olmuştu. Akın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme mask
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olmuştu.

Tedaviden olumlu sonuç alabilmek için düzenli olarak hastaneye giden  Akın, son sağlık durumu hakkında konuştu.

Akın, paylaştığı videonun altına şu notu düştü:

"10 GÜNÜM DAHA VAR SANIRIM"

"Bence iyi haber! Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaç yüzünden 8 saatim hastanede geçiyordu. Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim. Boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için bir on günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum."

Kaynak: HÜRRİYET
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25 Mar 2024 - 19:35 - Magazin

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