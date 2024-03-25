Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olmuştu.
Tedaviden olumlu sonuç alabilmek için düzenli olarak hastaneye giden Akın, son sağlık durumu hakkında konuştu.
Akın, paylaştığı videonun altına şu notu düştü:
"10 GÜNÜM DAHA VAR SANIRIM"
"Bence iyi haber! Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaç yüzünden 8 saatim hastanede geçiyordu. Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim. Boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için bir on günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum."
Kaynak: HÜRRİYET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.