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Plazada yangın! Elektrik panosu alev alev yandı

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İstanbul Beşiktaş'taki Sabancı Center'da yangın çıktı. Maddi hasara yol açan yangında ölen ya da yaralanan olmadı

Plazada yangın! Elektrik panosu alev alev yandı mask
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Öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Sabancı Center'ın garajında elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev. ve dumanların yükselmesiyle çalışanlar panik içinde kendilerini dışarıya attı. 

İhbar sonucu bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangın maddi hasara neden oldu. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Gelen, Bir, Elektrik

25 Mar 2024 - 19:06 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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