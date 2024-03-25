Plazada yangın! Elektrik panosu alev alev yandı

Öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Sabancı Center'ın garajında elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev. ve dumanların yükselmesiyle çalışanlar panik içinde kendilerini dışarıya attı.

İhbar sonucu bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangın maddi hasara neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi