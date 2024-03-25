25 Mar 2024 - 18:47- Gündem G:

Kan donduran olay! İnternetten bebek satışı...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internet üzerinden bebek satıldığı iddia edilen internet sitesi hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Kan donduran olay! İnternetten bebek satışı... mask
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İnternet üzerinden ilan veren kişilerin, kimi 40 günlük, kimi 2 aylık, kimi ise doğmayan bebeklere fiyat biçtiği iddia edildi. Korkunç iddiaların ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, savcılığa başvuruda bulundu.

''PARA HESABIMA GELİR, BEBEK ADRESE GİDER''

Bir sözde ebeveyn, ''Bende kız bebek var, 40 günlük. Ücret talebim var. Karşılayana evlatlık vermek istiyorum. 100 bin istiyorum. Para hesabıma gelir, bebek adrese gider.'' ifadeleriyle verdiği ilanda bebeğin fotoğraflarını paylaşıp şartları sundu.

''100 BİN LİRA İSTİYORUM''

Star Haber ekibi ise, ilanı veren o kişiye ulaştı. Samsun'da yaşadığını belirten bu kişi ''100 bin lira istiyorum. 100 bin lira hesabıma gelir, ben de bebeği alır ayağınıza kadar gelirim. Ciddi şartımı karşılamayan birine numaramı vermiyorum.'' diye konuştu.

170 BİN LİRA İSTEDİ

Söz konusu sitede henüz doğmamış bebeğini satmak isteyen bir annenin ise, 9 aylık hamile olduğunu belirterek verdiği ilanın altına da telefon numarasını yazdığı görüldü. Star Haber muhabiri, o kadınla irtibata geçti. Yabancı uyruklu pazarlıkçı anne, Türkiye'de oturma izni olmadığını ve bebeği verdikten sonra memleketine döneceğini belirtti.

KENDİ ÇOCUĞUYMUŞ GİBİ NÜFUSA KAYDETTİRECEKLER!

''Ne kadara anlaştınız?'' sorusuna ''170 bin liraya.'' yanıtını veren kadın, ''Her şey halledildi. Sadece doğumdan sonra kimliği nasıl isterse aile kendi yapacak.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: MYNET

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25 Mar 2024 - 18:47 - Gündem

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