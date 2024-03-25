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'Yeni Alanyalı'lar iftarda buluştu

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Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi'nin geleneksel hale getirdiği iftar daveti, Esma Abla Yöresel Alanya Mutfağı'nda gerçekleşti

'Yeni Alanyalı'lar iftarda buluştu mask
'Yeni Alanyalı'lar iftarda buluştu
'Yeni Alanyalı'lar iftarda buluştu
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ALANYA lezzetlerinin damaklarla buluştuğu Esma Abla Yöresel Alanya Mutfağı, renkli ve kalabalık bir iftar davetine ev sahipliği yaptı. Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, meclis üyelerini ve farklı ülkelerin temsilcilerini geleneksel hale getirdikleri iftar davetinde ağırladı. Alanya'ya özgü lezzetlerin yer aldığı iftar sofrasının ana yemeği enginar dolması oldu. İftarda konuklara Ramazan ayı ve iftar hakkında bilgi veren Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, " Alanya'da yaşayan 'Yeni Alanyalı' farklı milletlerden vatandaşlarla iftar soframızda bir araya gelerek onlara kültürümüz hakkında bilgiler verdik. Katılan herkese teşekkür ederiz "dedi. İftar davetinin ardından bol bol sohbet eden katılımcılar, geç saatlere kadar Esma Abla'da kaldılar. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Alanya, Yer, alanya'da

25 Mar 2024 - 18:36 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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